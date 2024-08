Test Jackery Explorer 300 Plus : la puissance portable à emporter n’importe où avec soi

L’Explorer 300 Plus est un kit proposé par le constructeur Jackery, associant une station d’énergie portable de 300W et un panneau solaire de 40W. Cette solution compacte est destinée aux aventures en plein air, aux voyages en voiture et aux situations d’urgence. Voyons dans ce test si la théorie rejoint la pratique.

8,5/10 Jackery Explorer 300 Plus 449€ Voir le verdict Légere et compacte, facile à transporter

De nombreuses prises et connecteurs

Le mode pass-through

Le panneau solaire bien dimensionné

La puissance disponible

L'autonomie suffisante pour un usage nomade Le connecteur pour le panneau solaire, un peu fragile

L'absence de recharge par induction

L'application capricieuse

Le marché des stations électriques portables est en plein essor, avec une multitude de modèles aux capacités et aux tailles variées. Jackery, marque reconnue dans le domaine, possède justement à son catalogue l’Explorer 300 Plus, une station qui se distingue par sa portabilité, avec un compromis minime sur la puissance. Caractéristiques, performances, autonomie ou encore polyvalence : alléchant sur le papier, ce concentré d’énergie l’est-il autant en vadrouille ?

Une station d’énergie portable, ça sert à quoi ?

A mi-chemin entre le groupe électrogène classique, encombrant, polluant et bruyant, et la batterie externe rechargeable, plus compacte mais avec une réserve d’énergie limitée, la station d’énergie portable permet d’emporter partout avec soi une certaine réserve d’énergie électrique afin d’alimenter de petits appareils en toute autonomie.

Reposant sur une batterie au lithium, elle peut être rechargée grâce à une prise de courant classique, mais aussi bien souvent via l’énergie photovoltaïque ou éolienne. La quasi totalité des appareils possède ainsi une prise permettant ce type de recharge, voire est directement livré avec un petit panneau solaire.

La station d’énergie portable peut ensuite fournir à la demande du courant continu ou alternatif, grâce à un onduleur intégré. On trouve donc généralement une ou plusieurs prises standards pour le 230V alternatif, des prises USB pour brancher son smartphone ou tout autre petit appareil électrique compatible, et parfois même une prise 12V de voiture (la fameuse prise “allume-cigare”). Bien entendu, la capacité et la puissance maximale délivrable dépendront du type et du nombre de batteries intégrées.

Explorer 300 Plus : un design compact et fonctionnel

Dès sa sortie du carton d’emballage, l’Explorer 300 Plus séduit par sa taille réduite (231 x 154 x 168 mm) et son poids plume de seulement 3,75 kg. Dotée d’une poignée de transport pliable, la station d’énergie peut facilement se glisser dans un sac à dos, suggérant au passage son domaine de prédilection : les excursions en plein air. Sa construction robuste, certifiée pour résister à trois chutes d’une hauteur de 0,9 mètre (non, nous n’avons pas réalisé de test de chute), devrait en outre vous rassurer quand à sa fiabilité.

Malgré son format compact, l’Explorer 300 Plus n’est pas avare en connectivité. Elle dispose d’une prise secteur AC 230V, de deux ports USB-C PD 100W (dont un bidirectionnel), d’un port USB-A 15W et d’une prise allume-cigare 12V. La charge par le panneau solaire s’effectue via le port USB-C bidirectionnel ; si l’idée tient la route techniquement, il faudra prendre garde à ce que le “montage” en porte-à-faux avec la prise du panneau solaire connectée reste à l’abri des chocs, sous peine d’endommager le port USB.

Cette variété de ports permet d’alimenter simultanément divers appareils, des APN aux ordinateurs portables en passant par les glacières portables, tant que l’on ne dépasse pas les capacités de la station électrique. On regrettera tout au plus l’absence d’emplacement pour recharger sans fil son smartphone favori ; il faudra donc éviter d’oublier d’emporter son câble de recharge USB avec soi.

L’écran LCD clair et intuitif affiche les informations essentielles telles que l’état de la batterie, le mode de recharge (secteur ou panneaux solaires) la puissance d’entrée et de sortie, et le temps de fonctionnement restant. De plus, l’application mobile Jackery offre -théoriquement- un contrôle à distance complet de la station, permettant de surveiller les niveaux de charge, d’activer le mode d’économie d’énergie et même d’allumer la lampe LED intégrée.

Notons tout de même que lors de nos tests, cette application dédiée a obstinément refusé de se connecter à notre exemplaire de test d’Explorer 300 Plus, malgré une détection initiale réussie. Peut-être un problème de compatibilité…

Performances et autonomie

L’Explorer 300 Plus intègre une batterie LiFePO4 d’une capacité de 288 Wh, offrant une puissance de sortie continue de 300W, avec une pointe à 600W si besoin. Modeste par rapport à des modèles plus imposants, cette capacité et cette puissance disponible restent intéressantes compte tenu de la taille et du poids de l’appareil.

Les tests effectués révèlent une efficacité énergétique satisfaisante. La recharge complète de la station via une prise secteur prend officiellement environ 2 heures et 5,5 heures en utilisant la prise voiture, tandis que le panneau solaire de 40W inclus permet une recharge complète en 4 heures environ sur le papier. Nos propres tests ont toutefois montré une limite de charge solaire maximum aux environs des 30W, et une recharge à 80% après une dizaine d’heures au soleil par une belle journée d’été.

La fonction de recharge “pass-through” s’avère quand à elle particulièrement pratique, permettant d’alimenter des appareils tout en rechargeant la station. L’autonomie de l’Explorer 300 Plus dépendra naturellement de la consommation des appareils connectés. Elle peut recharger un smartphone plus de 12 fois, alimenter une enceinte Bluetooth pendant 18 heures ou offrir trois charges complètes à un ordinateur portable. De plus, elle peut servir d’alimentation de secours, tel un onduleur off-line, pour les appareils essentiels en cas de panne de courant.

L’Explorer 300 Plus se montre par ailleurs assez polyvalente. La station électrique portable s’adapte à de multiples usages, que ce soit pour alimenter des équipements lors d’un camping, pour une journée à la plage ou en cas de panne de courant à domicile. L’ajout d’un panneau solaire compact dans le kit offre une solution complète pour une utilisation nomade et autonome, bien évidemment au prix d’un encombrement supplémentaire dans son sac à dos.

La technologie LiFePO4 utilisée pour la batterie garantit enfin une durée de vie accrue, pouvant atteindre 3000 cycles de charge selon le constructeur, soit 10 ans d’utilisation régulière. Cette longévité explique d’ailleurs la garantie de 5 ans offerte par Jackery.

Verdict : nomade, l’Explorer 300 Plus a sa place en plein air