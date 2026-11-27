Le résumé, la citation et la traduction par Copilot ne seront finalement pas accessibles d’un clic droit dans le navigateur.

Microsoft ampute son navigateur de certaines fonctionnalités initialement prévues. En effet, l’entreprise a abandonné le projet d’ajouter au menu contextuel de Edge des fonctions de résumé, de citation et de traduction reposant sur Copilot.

Une annulation indiquée dans la feuille de route

La mise à jour concerne l’entrée RM497135 de l’« AI at Work Roadmap ». Le principe était bien simple : l’utilisateur sélectionnait un passage de texte dans le navigateur, faisait un clic droit, puis lançait l’une de ces actions via Copilot.

Cette fonctionnalité était bien présente sur la feuille de route depuis juin 2025, mais elle avait été modifiée à plusieurs reprises. Une mise à jour de février 2026 indiquait qu’elle était en cours de développement. Microsoft n’explique pas les raisons de son abandon. L’entreprise indique seulement : « Nous avons pris la décision d’annuler cette fonctionnalité prévue. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. »

Des usages toujours possibles, autrement

Microsoft ajoute régulièrement des fonctions à Copilot et cherche à l’intégrer dans de nombreux produits, mais l’entreprise en retire aussi de temps à autre. Ceci nous rappelle un cas récent : la fonction COPILOT d’Excel a été retirée, Microsoft disant vouloir simplifier les points d’accès à son service d’intelligence artificielle.

Ces fonctions restent accessibles dans Edge. Il est possible de sélectionner du texte, faire un clic droit et choisi « Envoyer à Copilot » dans le menu contextuel. L’interface de discussion s’ouvre ainsi sur la droite de l’écran, avec le texte déjà inséré. Il est alors possible de demander à Copilot de le résumer, de le traduire ou de générer des citations. L’outil semble répondre à chaque demande facilement et rapidement.

Le chemin reste toutefois plus long que celui qu’aurait offert une option directement intégrée au menu contextuel. Mais alors, pourquoi cet abandon ? Microsoft aurait pu vouloir éviter d’alourdir le menu contextuel d’Edge, comme l’entreprise l’avait fait par le passé avec celui de Windows 11.