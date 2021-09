Sony lance des SSD NVMe pour PS5 sous la marque Nextorage

Proposés dans des capacités de 1 To et 2 To, ces SSD atteignent 7300 Mo/ en lecture et 6900 Mo/s en écriture séquentielles.

Après l’avoir expérimentée en juillet dernier auprès de quelques utilisateurs PlayStation 5, Sony a finalement étendu l’extension du stockage via l’emplacement SSD M.2 à toutes les consoles ; forcément, les fabricants n’ont guère tardé à dégainer leurs modèles vendus comme conçus spécialement pour cet usage. C’est au tour de Nextorage, une filiale de Sony, de dévoiler son SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4.

L’entreprise propose ce SSD NEM-PA dans des capacités de 1 To et de 2 To. Sur le papier, les performances sont assez solides : jusqu’à 7300 Mo/s en lecture séquentielle et 6900 Mo/s en écriture séquentielle pour le modèle de 2 To ; 1 million d’IOPS en lecture et écriture aléatoires. Les valeurs de débits séquentiels du SSD de 1 To sont aussi supérieures à celles du Samsung 980 Pro de même capacité par exemple, lequel a montré dans des tests effectués par Digital Foundry qu’il permettait de gagner quelques secondes de chargement par rapport au SSD interne de la console. Officiellement, les recommandations de Sony se limitent à une vitesse de lecture séquentielle d’au moins 5500 Mo/s.

Pour Nextorage plutôt que Sony ?

Les spécifications des deux SSD figurent dans le tableau ci-dessous. Pour le refroidissement, un point important pour les SSD destinés à la PS5 puisqu’ils sont enfermés dans un espace sans ventilation, Nextorage a opté pour un dissipateur thermique en aluminium.

Modèle Vitesses de lecture / écriture séquentielles Vitesses de lecture / écritures aléatoires Endurance 2 To Nextorage NEM-PA 7300 / 6900 Mo/s 1 000 000 / 1 000 000 IOPS 1400 TBW 1 To Nextorage NEM-PA 7300 / 6000 Mo/s 750 000 / 1 000 000 IOPS 700 TBW

Malheureusement, les prix restent inconnus pour le moment. Enfin, comme le souligne notre confrère de Tom’s Hardware US, il est par ailleurs curieux que Sony n’ait pas commercialisé ces SSD NEM-PA directement sous sa marque, bien plus connue par le grand public que Nextorage.