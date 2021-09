Finalement, la nouvelle version de la PlayStation 5 serait mieux refroidie que l’ancienne

Une température en baisse de plus de 10 °C pour le SoC, mais des VRM et de la VRAM plus chauds.

Il y a quelques semaines, Sony a lancé une nouvelle version un peu plus légère de sa PlayStation 5. La principale raison de cette perte de poids : un radiateur plus petit. Fin août, le YouTubeur Austin Evans inquiétait tout le monde en prétendant que ce changement rendait le système de refroidissement de cette machine moins performant que celui de l’ancienne. Des tests plus poussés effectués par Aristeidis Mpitziopoulos montrent qu’il n’en est rien.

Aristeidis Mpitziopoulos a relevé les températures à l’aide d’un scanner infrarouge des deux versions de la console de Sony a divers endroits, SoC, VRM, VRAM, air de sortie, lors d’une session de jeu. La révision de la PlayStation 5 affiche une température du SoC AMD inférieure de plus de 10°C : 40,08 °C contre 51,15 °C pour la version plus ancienne. En revanche, la mémoire est plus chaude de 8 °C environ, puisque le capteur détecte une température de 48,20 °C contre 40,88 °C pour la PS5 plus âgée. Idem pour la température des VRM, elle aussi en légère hausse : 46,32 °C au lieu de 44,97 °C. Enfin, comme l’avait effectivement constaté Austin Evans, la nouvelle PlayStation 5 expulse un air légèrement plus chaud : 41,11 °C, contre 39,85 °C pour le premier modèle. En matière de bruit, la révision serait très légèrement plus bruyante d’environ 1 décibel.

Pas d’inquiétude à avoir pour les futurs acquéreurs

Comme l’indique le titre de sa vidéo, « The New PS5 is Actually Better », Aristeidis Mpitziopoulos estime que le nouveau système de refroidissement est meilleur que celui de la première version. Un diagnostique confirmé dans une seconde vidéo où le comportement de la console est scruté par une douzaine de capteurs, internes cette fois, mais sans comparaison entre les deux machines néanmoins (nous avons ajouté la vidéo en fin d’article).

Sur la base des relevés de température mentionnés au deuxième paragraphe, nous ne seront pas aussi catégoriques qu’Aristeidis Mpitziopoulos puisqu’il y a à la fois du mieux et du moins bon. Quoi qu’il en soit, pour les utilisateurs, les modifications apportées par Sony n’ont à l’évidence pas lieu de les inquiéter. En conséquence, ils ne devraient pas trop se soucier de privilégier une version plutôt qu’une autre.

Source : Igor’s Lab