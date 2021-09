PlayStation 5 : l’extension du stockage via l’emplacement SSD M.2 disponible pour tous

Fin juillet, soit plusieurs mois après le lancement de la PlayStation 5, Sony a enfin autorisé l’ajout d’un SSD M.2 dans l’emplacement vacant prévu à cet effet. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’était toutefois permise qu’aux bêta-testeurs ; la mise à jour système de septembre l’étend enfin à l’ensemble des utilisateurs de PlayStation 5.

Pour l’occasion, la firme nippone a publié une vidéo montrant la procédure à suivre. Concernant les exigences matérielles du SSD, elles sont rassemblées dans le tableau qui suit et vous pouvez les retrouver à cette adresse. En matière de performance, des tests ont montré qu’il était possible de grapiller quelques secondes de chargement avec certains SSD d’extension.

Interface Disque SSD M.2 NVMe compatible PCI-Express Gen4x4 (Clé M) Stockage 250 Go – 4 To Formats pris en charge 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Dimensions avec dissipateur thermique Largeur : jusqu’à 25 mm ; Longueur : 30/40/60/80/110 mm ; Épaisseur : jusqu’à 11,25 mm (jusqu’à 8 mm au-dessus de la carte, jusqu’à 2,45 mm en dessous de la carte) Vitesse de lecture séquentielle Vitesse d’au moins 5 500 Mo/s recommandée Type de socket Socket 3 (clé M)

Autres fonctionnalités de la mise à jour

La mise à jour de septembre ne se limite pas à cette fonctionnalité. Elle apporte également des améliorations au niveau de l’interface utilisateur et de l’interface PlayStation Now. Sony a aussi ajouté la prise en charge de l’audio 3D via les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs. Enfin, les applications PS Remote Play et PS autorisent désormais une connexion via les données mobiles et non plus uniquement via le Wi-Fi. L’entreprise précise : « Une connexion Internet haut débit d’au moins 5 Mbps est requise pour le PS Remote Play. Pour une expérience optimale, nous recommandons une connexion à haut débit avec des vitesses de chargement et de téléchargement d’au moins 15 Mbps ».

Plus d’informations sur le blog PlayStation et dans la vidéo qui suit.