PS5 Pro : fréquence GPU en hausse et nouvelles technos pour améliorer les performances ?

La PS5 Pro se fait attendre et Sony reste muet quant à son existence. Cependant, la console serait bel et bien dans les cartons et il est possible d’en apprendre plus sur ses performances. La console aurait notamment un GPU cadencé à 2,35 GHz et disposerait de technologies telles que le Variable Rate Shading et le mesh shading.

PlayStation 5 ©Triyansh Gill via Unsplash

Alors que la PlayStation 5 entame la seconde moitié de son cycle de vie, Sony pourrait bien avoir une amélioration de sa console dans les cartons. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une version Pro de la machine à l’image de ce que la firme avait fait avec la PS4 et la PS4 Pro.

Évidemment, un tel rafraîchissement en cours de génération serait bienvenu. Bien qu’aucune information officielle n’ait été transmise par Sony, il est malgré tout possible de glaner quelques informations concernant cette hypothétique PS5 Pro.

Si certaines rumeurs sont parfois contradictoires, la plupart d’entre elles s’accordent au moins sur le fait que la PS5 Pro serait synonyme d’une hausse des performances. En comparaison de la machine actuelle, cette version Pro intégrerait un hardware légèrement remanié mais aussi de nouvelles technologies afin d’améliorer l’expérience des joueurs.

C’est presque l’ensemble de la configuration de la PS5 Pro qui aurait fuité récemment ainsi que quelques détails concernant l’intégration du PSSR, une technologie d’upscaling intelligent. De nouveaux renseignements viennent compléter ces informations, notamment la fréquence du GPU ainsi que la compatibilité avec le mesh shading mais aussi le VRS (Variable Rate Shading).

La PS5 Pro améliore son GPU

Ainsi, selon un rapport de Digital Foundry, il est possible d’apprendre que le GPU RDNA3 et ses 60 unités de calcul seraient cadencés au maximum à 2,35 GHz. Cela représente une belle amélioration par rapport à la PS5 normale et pourrait doper le GPU pour que celui-ci atteigne 36 TFLOPs (théoriquement).

Cette fréquence et ses performances seraient amplement suffisantes et il est peu probable que les jeux actuels de la console poussent le GPU de la PS5 Pro dans ses retranchements. De plus, l’intégration de nouvelles technologies (celles citées plus haut) devrait doper un peu plus les capacités de la machine.

En effet, la PS5 Pro devrait être compatible avec DirectX12 Ultimate. De ce fait, elle pourrait intégrer le VRS afin de soulager un peu le GPU et le mesh shading afin de perfectionner la gestion des objets géométriques en jeu.

PS5 Slim ©Sony

De plus, le PSSR (PlayStation Spectral Resolution) devrait permettre de “sublimer” les graphismes en jeu et la console pourrait être dotée d’un mode haute performance pour son CPU. La combinaison de la puissance de calcul supplémentaire et des technologies “inédites” devrait donc théoriquement améliorer les performances et la qualité d’affichage de la PS5 Pro.

Enfin la structure du cache du nouveau GPU aurait également évolué. Ainsi si le L2 serait similaire à celui de la PS5 avec 4 Mo, le L1 et le L0 serait améliorer pour passer de 128 Ko à 256 Ko et 16 Ko à 32 Ko respectivement.

PS5 Pro PS5 Processeur AMD Zen 2 AMD Zen 2 Fréquence du processeur 3,5 – 4 GHz (?) 3,5 GHz Nombre de cœurs CPU 8 (Zen 2) 8 (Zen 2) Architecture GPU RDNA 3 RDNA 2 Fréquence du GPU 2,35 GHz 2,23 GHz Puissance du GPU 33,5 – 36 TFLOPS 10 TFLOPS Nombre d’unité de calcul 60 36 Cache L0 32 Ko 16 Ko Cache L1 256 Ko 128 Ko Cache L2 4 Mo 4 Mo Mémoire vive 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bande passante 576 Go/s 448 Go/s