La PS5 Pro ne serait pas repoussée, la sortie fin 2024 maintenue ?

La PS5 Pro serait en bonne voie. Le développement de ses applications ainsi que leur certification permettent d’entrevoir une fenêtre de sortie potentielle. La machine de Sony ne serait pas repoussée et elle sortirait bel et bien en 2024.

La date de sortie de la PS5 Pro est encore un mystère. Si cette console de Sony existe probablement, l’entreprise est restée particulièrement muette à son sujet. Seules les rumeurs et fuites présentes sur Internet permettent de se faire une idée sur cette hypothétique machine.

Heureusement pour les joueurs, elles sont plutôt nombreuses et s’accordent toutes pour dire que la console existe bel et bien. Certaines fuites permettent d’en apprendre plus sur la console, notamment son hardware. Par exemple, une hausse de la fréquence du GPU de la PS5 Pro serait attendue.

D’autres se concentrent plutôt sur la fenêtre de lancement de la machine. La plupart de ces fuites indiquent une sortie en fin d’année 2024 afin de préparer le terrain en vue de la sortie de GTA 6. De nouvelles informations viennent donner du poids à ces dires. La PS5 Pro sortirait bien en 2024, plus précisément durant la seconde moitié du mois de novembre.

Après un tweet de Tom Henderson d’Insider Gaming, la crainte d’une sortie repoussée s’est fait sentir. Cependant, dans une publication suivante, il aurait clarifié la situation. La machine de Sony est toujours prévue pour 2024 selon des informations partagées avec des développeurs plus tôt cette semaine.

La PS5 Pro toujours en lice pour 2024 ?

Ces informations stipuleraient que toutes les applications PS5 développées après le 15 septembre devront prendre en charge la version Pro également. Si ces informations s’avèrent exactes, cela suggère que le système devrait sortir quelque temps après cette directive.

D’ailleurs, les développeurs pourraient faire certifier des apps PS5 Pro à l’organisme CertOps (Platform Certification & Operations) à partir du 30 juillet. En somme, ces nouvelles sont plutôt rassurantes. Si la PS5 Pro n’a pas encore de date de sortie officielle, il semblerait bien que son développement suive son cours normalement.

Quoi qu’il en soit, un lancement de la console en 2024 serait intelligent de la part de Sony. Bien que la firme ait déjà commercialisé une version Slim de sa PS5, un modèle plus performant serait le bienvenu. D’autant plus que la concurrence ne reste pas les bras croisés.

Une sortie en 2024 écraserait la concurrence

Microsoft aussi prépare un refresh de ses machines avec une Series X entièrement digitale. En revanche, cette console n’apporte pas grand-chose de neuf techniquement. Une PS5 Pro gonflée aux hormones disposant d’un upscaling intelligent (PSSR ou PlayStation Spectral Resolution) et d’un ray tracing et path tracing de meilleure qualité serait donc parfaite pour enterrer la concurrence.

En attendant que Sony daigne enfin communiquer sur son hypothétique console Pro, les joueurs vont devoir se contenter des rumeurs pour satisfaire leur curiosité. S’il faut les prendre avec précaution, la plupart d’entre elles sont néanmoins très encourageantes. Il est certain que la PS5 Pro est attendue au tournant, en espérant que Sony ne déçoive personne.

PS5 Pro PS5 Processeur AMD Zen 2 AMD Zen 2 Fréquence du processeur 3,5 – 4 GHz (?) 3,5 GHz Nombre de cœurs CPU 8 (Zen 2) 8 (Zen 2) Architecture GPU RDNA 3 RDNA 2 Fréquence du GPU 2,35 GHz 2,23 GHz Puissance du GPU 33,5 – 36 TFLOPS 10 TFLOPS Nombre d’unité de calcul 60 36 Cache L0 32 Ko 16 Ko Cache L1 256 Ko 128 Ko Cache L2 4 Mo 4 Mo Mémoire vive 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bande passante 576 Go/s 448 Go/s

La PS5 Pro sortirait bel et bien en 2024.

Le lancement serait programmé pour fin novembre plus précisément.

À partir du 15 septembre, toutes les apps PS5 devront prendre en charge la Pro.

