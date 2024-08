Une PS5 Pro aux performances doublées, l’upscaling de Sony ferait des merveilles

La PS5 Pro serait une véritable évolution, la console donnant l’impression d’être deux fois plus performante que le modèle de base. Cela serait dû en partie aux améliorations matérielles de la machine mais surtout à sa technologie de mise à l’échelle : le PlayStation Spectral Super Resolution.

Après une petite période d’accalmie, la PlayStation 5 Pro refait parler d’elle. La console qui doit rafraîchir l’offre de console de salon de Sony est extrêmement attendue. Si la logique de la PS4 Pro est suivie, la nouvelle machine devrait être une belle amélioration en comparaison de la PS5 de base.

Ce sont notamment quelques évolution côté hardware mais surtout de nouvelles fonctionnalités qui l’aideraient à briller. Surpuissante en ray tracing (RT) et capable de gérer le path tracing, la PS5 Pro offrirait des graphismes supérieurs tout en dopant les performances en jeu grâce à un outil inédit.

Le PSSR ou PlayStation Spectral Super Resolution (pour faire court), une technologie de mise à l’échelle intelligente serait l’une des fonctionnalités phares de la console. Cette dernière serait tellement efficace qu’elle donnerait l’impression d’être en face d’une console deux fois plus performante que la PS5 actuelle.

C’est en tout cas ce que suggère la dernière vidéo de la chaîne YouTube The Moore’s Law is Dead. Selon le vidéaste, les développeurs de jeux seraient en face d’une console apportant 50% d’amélioration concrète (hardware) et 50% de gain de performance lié à l’upscaling.

PS5 et PS4 ©Sony

Le PSSR voudrait doper les visuels des jeux PS5

Par exemple, activer le RT et conserver une expérience en 60 images par seconde serait une possibilité grâce au PSSR. De plus, la puissance accrue de la PS5 Pro offrirait une netteté améliorée en comparaison du modèle de base, bien que des problèmes de flou persisteront sans doute.

Il faut espérer que ces informations soient véridiques et qu’il ne s’agisse pas simplement de quelconques spéculations. La PlayStation 5 Pro devrait être commercialisée en fin d’année 2024, les rumeurs sur son potentiel report étant infondées.

Ce sera l’occasion pour les joueurs de se faire une idée concrète des améliorations de hardware et des fonctionnalités inédites de la machine. Quoi qu’il en soit, la PS5 Pro s’annonce particulièrement intéressante.

Une console pensée pour le ray tracing ?

Malgré son GPU RDNA 3, la machine pourrait bénéficier des avancées de l’architecture graphique RDNA 4 en matière de ray tracing. Ce qui lui permettrait de doubler ses performances en RT.

La console devrait également bénéficier d’un petit boost de sa fréquence CPU en passant de 3,5 GHz à potentiellement 4,0 GHz. Cela peut sembler assez faible mais conjointement avec les nouvelles technologies à disposition, cela devrait permettre à la PS5 Pro de donner un coup de fouet aux graphismes affichés à l’écran.

Enfin, les améliorations du GPU pourraient éventuellement doper un peu les jeux. Plutôt que de tourner avec des paramètres graphiques équivalents aux réglages moyens sur PC, la PS5 Pro pourrait flirter avec une qualité élevée.

PS5 Pro PS5 Processeur AMD Zen 2 AMD Zen 2 Fréquence du processeur 3,5 – 4 GHz (?) 3,5 GHz Nombre de cœurs CPU 8 (Zen 2) 8 (Zen 2) Architecture GPU RDNA 3 RDNA 2 Fréquence du GPU 2,35 GHz 2,23 GHz Puissance du GPU 33,5 – 36 TFLOPS 10 TFLOPS Nombre d’unité de calcul 60 36 Cache L0 32 Ko 16 Ko Cache L1 256 Ko 128 Ko Cache L2 4 Mo 4 Mo Mémoire vive 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bande passante 576 Go/s 448 Go/s