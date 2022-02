Steam : une meilleure gestion des shaders GPU pré-compilés pour libérer de l’espace de stockage

Le site Phoronix fait remarquer que Valve a optimisé la mise en mémoire cache des shaders pour le client Steam : les shaders GPU pré-compilés inutilisés ou obsolètes sont désormais automatiquement supprimés à chaque mise à jour des pilotes. Cela devrait notamment bénéficier à la version la plus modeste du Steam Deck qui embarque un stockage interne de 64 Go, ce qui n’est pas énorme de nos jours. Rappelons que SteamOS occupe environ 10 Go.

La mise en mémoire cache des shaders s’applique aux jeux sous Windows / Linux ; elle est également de plus en plus utilisée pour les smartphones. Si vous jetez un œil aux paramètres Steam, vous découvrirez un onglet « Shaders en cache ». En pratique, comme l’explique Valve, « la mise en mémoire cache des shaders permet à Steam de télécharger des shaders GPU pré-compilés […]. Ceci permet de réduire les temps de chargement des jeux Vulkan et OpenGL, et d’améliorer la stabilité de votre fréquence d’images en jeu ». Naturellement, la mise en cache occupe plus ou moins d’espace disque en fonction de la quantité de titres installés sur une machine (de quelques Mo à quelques Go).

Le Steam Deck se révèle en photos et … il est énorme

Plusieurs modes d’alimentation

Dans un autre registre, au sujet du Steam Deck, la chaîne Boiling Steam a publié une vidéo montrant quelques-unes des fonctionnalités accessibles à l’utilisateur. Outre le réglage du TDP de l’APU, le joueur peut définir le niveau de performances du GPU afin de privilégier soit l’autonomie, soit les performances (à la manière du mode d’alimentation pour un PC portable en somme). Dans le cas du Steam Deck, l’utilisateur a apparemment le choix entre quatre niveaux : automatique, manuel, faible et élevé. Au sujet de l’autonomie, un développeur ayant pu tester la console de Valve début janvier rapportait entre 2 et 5 heures en fonction des jeux.

Valve commencera à expédier des Steam Deck à partir du 28 février.

Le Steam Deck bénéficiera d’une ‘synchronisation dynamique avec le cloud’

Source : Phoronix