Steam Deck : l’activation du limiteur d’IPS ajoute une latence d’entrée substantielle

Le Steam Deck de Valve intègre un limiteur d’images par seconde permettant de préserver la batterie. Toutefois, à en croire des mesures effectuées par un utilisateur Reddit, ce limiteur augmente fortement la latence.

Le dénommé Dacvak explique : « J’ai entrepris de réaliser des tests de latence sur le Steam Deck (initialement pour mesurer la latence lorsqu’il est connecté à un téléviseur avec une manette PS5 sans fil – d’ailleurs, sur mon écran, il a ajouté une latence d’entrée de seulement 12 ms), mais en faisant mes tests, j’ai découvert quelque chose d’intéressant. L’activation du limiteur de framerate dans le menu Performance induit une quantité énorme de latence d’entrée, laquelle s’échelonne de manière assez linéaire. Ces mesures ont été faites avec le Steam Deck en mode portable ». Dacvak a effectué ses mesures sur le jeu Rogue Legacy 2.

Les résultats

De base, la latence d’entrée est de 31,8 ms. Fixer une limite de 30 IPS la fait bondir à 145,9 ms. D’après les résultats obtenus par Dacvak, la configuration la plus délétère est 40 Hz / 20 IPS.

Réglage Latence d’entrée Uncapped 31,8 ms 60 FPS cap 75,8 ms 30 FPS cap 145,9 ms 50 Hz / Uncapped 32,5 ms 50 Hz / 50 FPS cap 94,2 ms 50 Hz / 25 FPS cap 186,1 ms 40 Hz / Uncapped 34,2 ms 40 Hz / 40 FPS cap 121,1 ms 40 Hz / 20 FPS cap 232,0 ms

Concernant la méthodologie de test, Dacvak indique avoir eu recours à l’application iOS appelée « Is It Snappy ? » ; il a réalisé cinq chronométrages à chaque fois et mentionne une marge d’erreur de 4 ms.

Moins de latence sur des jeux avec limiteur d’IPS intégré

Dacvak a poursuivi ses investigations sur Rocket League. Ce jeu possède son propre limiteur d’IPS. L’utilisateur rapport avoir constaté une « augmentation minime, voire nulle, de la latence d’entrée, ce qui en fait la solution la plus viable pour limiter le nombre d’images par seconde pour des raisons de performances et d’autonomie ». Cependant, comme il le souligne dans sa publication, cette méthode ne peut logiquement s’appliquer qu’aux titres intégrant un limiteur.

Le post a été publié il y a deux jours et relayé par plusieurs sites. Gageons que Valve publiera un correctif prochainement.

