Steam Deck : premières expéditions à partir du 28 février

En novembre dernier, Valve avait annoncé le report des premières expéditions de Steam Deck, lesquelles étaient initialement prévues durant les fêtes de fin d’année. Évoquant une « pénurie de matériaux », l’entreprise fixait un nouveau calendrier, avec des livraisons programmées fin février. Nous savons désormais précisément quand : le 28 février.

Naturellement, cela ne vaut que pour ceux ayant été prompts à réserver leur exemplaire après l’officialisation du Steam Deck. Depuis la fin juillet, plus aucune commande de Steam Deck n’est possible. Sur son site, Valve précise que des nouvelles réservations seront possibles après le 2e trimestre 2022, autrement dit à partir du 1er juillet au plus tôt.

Le Steam Deck bénéficiera d’une ‘synchronisation dynamique avec le cloud’

Trois jours après réception de l’e-mail pour valider sa commande

Néanmoins, si vous faites partie des rapides / chanceux ayant pu précommander un Steam Deck, il va falloir vous montrer encore réactif. En effet, Valve avertit :

« Bonjour, c’est bientôt le grand jour ! Le 25 février, nous enverrons le premier lot d’e-mails de notification de commande aux personnes qui ont une réservation. Elles auront alors 3 jours (72 heures) à compter de la réception de cet e-mail pour effectuer leur achat. Passé ce délai, leur réservation sera attribuée à la personne suivante dans la file d’attente. Les premiers exemplaires seront expédiés à partir du 28, et nous prévoyons d’envoyer de nouveaux lots d’e-mails de commande chaque semaine ».

Concrètement, voici comment vont se dérouler les prochaines étapes :

– Les premières invitations seront envoyées peu après 19 h (UTC+1) le 25 février.

– Les e-mails de notification de commande seront envoyés dans l’ordre des réservations.

– Vous ne pouvez commander que le modèle de Steam Deck que vous avez réservé initialement.

– Votre acompte sera déduit du prix final du Steam Deck, et les frais de livraison sont inclus. »

Enfin, rappelons que Valve commercialise trois versions de Steam Deck. La moins onéreuse, équipée de 64 Go de mémoire eMMC, coûte 419 euros. Le modèle le plus cher coûte 679 euros ; il possède un SSD de 512 Go.

Source : Valve