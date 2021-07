Plus de commande de Steam Deck possible avant le 3e trimestre 2022

Valve a ouvert les précommandes pour son Steam Deck le 16 juillet, pour des expéditions prévues à partir de décembre 2021. Si vous avez raté le coche, il va désormais falloir vous montrer patient : la page de précommande indique désormais que les commandes ne seront possibles qu’après le 2e trimestre 2022.

Cela concerne les trois modèles : celui avec 64 Go de stockage eMMC proposé à 419 euros ; celui doté d’un SSD NVMe de 256 Go proposé à 549 euros ; celui armé d’un SSD NVMe de 512 Go qui se négocie 679 euros. À l’instar des Xbox Series X/S et PlayStation 5, l’offre de la console portable de Valve s’annonce donc insuffisante par rapport à la demande en 2021. En principe, les commandes déjà passées seront bien honorées dans les temps.

Le Steam Deck vise les 30 IPS en 800p

La Nintendo Switch OLED épargnée ?

Rappelons que le Steam Deck s’appuie sur un APU custom signé AMD et gravé en 7 nm par TSMC. La partie CPU se compose de 4 cœurs / 8 threads Zen 2 à 3,5 GHz. La partie graphique mobilise 8 cœurs RDNA2 cadencés de 1 à 1,6 GHz. L’APU collabore avec 16 Go de mémoire LPDDR5.

Difficile de savoir si Valve joue la carte de prudence ou si la disponibilité sera effectivement limitée jusqu’en milieu d’année prochaine. La situation s’est certes améliorée mais reste incertaine ; les chaînes d’approvisionnement ne sont pas à l’abri de nouvelles vagues de COVID-19 ou de pénuries de composants. Nous verrons si Nintendo avec sa Switch OLED, attendue le 8 octobre prochain, aura des stocks suffisamment importants pour satisfaire la demande. Jusqu’ici, la Switch classique n’a pas souffert de la pénurie, mais la console n’est plus toute jeune.

