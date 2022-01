Le Steam Deck bénéficiera d’une ‘synchronisation dynamique avec le cloud’

Sur PC, l’enregistrement des sauvegardes dans le Steam Cloud facilite la vie des joueurs en leur permettant de poursuivre leur progression y compris sur différents ordinateurs. Afin d’adapter cette fonctionnalité à l’usage d’une console portable comme le Steam Deck, Valve met en place un système baptisé « synchronisation dynamique avec le cloud ». Il a pour but de « faciliter la continuité des parties entre Steam Deck et d’autres ordinateurs ».

On peut supposer que la majorité des utilisateurs qui jouent sur PC stoppent leur session « proprement » en quittant le jeu. Or, avec le Steam Deck, il est probable que beaucoup d’entre eux délaissent leur session en cours sans plus de précaution. Afin qu’ils conservent malgré tout leur progression, Valve table sur sa synchronisation dynamique. Dans un article, l’entreprise explique :

« Nous nous attendons à ce que de nombreuses personnes mettent en veille leur Steam Deck sans fermer le jeu, comme c’est le cas avec d’autres machines de jeu portables. Grâce à la synchronisation dynamique avec le cloud, la progression est sauvegardée quand on bascule vers un autre appareil, que ce soit un ordinateur ou un autre exemplaire de Steam Deck.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, avant la mise en pause de l’appareil, Steam transfère automatiquement sur le cloud toutes les sauvegardes de jeu modifiées. Il est ensuite possible de reprendre la partie sur n’importe quel PC ou autre appareil. Ensuite, quand on retourne sur Steam Deck et qu’on le sort de veille, Steam télécharge automatiquement toute modification de la sauvegarde du jeu. »

Un système bienvenu, mais qui impose toutefois un prérequis.

Les développeurs doivent activer la synchronisation dynamique avec le cloud pour leurs jeux

Valve prévient les développeurs qu’ils devront « l’activer manuellement pour leurs jeux sur Steamworks et utiliser les nouvelles API ». L’entreprise explique toute la procédure dans l’article. En résumé, elle consiste à « intégrer dans le jeu les API de synchronisation dynamique avec le cloud » puis « publier un build du jeu comportant cette intégration » et enfin « activer la fonctionnalité dans les paramètres Steamworks ».

Cette fonctionnalité est gratuite et reste facultative. Néanmoins, Valve encourage fortement les développeurs à l’intégrer. En effet, « si une personne met son Steam Deck en veille alors que le jeu s’exécute toujours et qu’elle tente de reprendre sa partie sur un autre appareil, Steam lui demandera de retourner fermer le processus sur son Deck ou bien de continuer la partie sans sa dernière progression ».

Qui sait, peut-être qu’à terme, l’intégration de cette synchronisation dynamique avec le cloud deviendra l’un des critères du programme de certification des jeux pour Steam Deck.

Source : Valve