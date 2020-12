Steam dévoile les jeux les plus populaires de 2020

Fidèle à la tradition, Steam dresse le bilan vidéoludique de cette année 2020. Une année record pour la plateforme au niveau de la fréquentation, sans doute bien aidée par la pandémie de coronavirus et les confinements. Certes moins hégémonique qu’à une époque en raison de l’avènement de l’Epic Games Store, la solution de Valve reste un indicateur de référence pour jauger des affinités des joueurs.

Au rang Platine des titres ayant généré le plus de revenus sur l’année écoulée, on retrouve quelques indéracinables, déjà installés en 2019. Parmi ceux-ci, Dota 2, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Monster Hunter World ou encore PUBG. Il y a cependant quelques entrées : Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 (disponible sur Steam depuis le 5 décembre 2019), Fall Guys, Destiny 2, Among Us et, sans surprise, Cyberpunk 2077.

Voici la liste des 15 jeux offerts par l’Epic Games Store en cette fin d’année

11 jeux ont réuni plus de 200 000 joueurs simultanément

En ce qui concerne la popularité, onze jeux ont réussi à rassembler plus de 200 000 personnes simultanément. C’est le cas le de GTA V, Counter Strike GO, Dota 2, PUBG, mais également de Cyberpunk 2077, Terraria ou The Life is Strange 2.

Il y a quelques changements dans le top des titres exclusivement jouables en réalité virtuelle. Arizona Sunshine, Skyrim VR ou Beat Saber figurent toujours dans le haut du classement, contrairement à Fallout 4 VR, qui le quitte. Parmi les nouveaux arrivants, citons Pistol Whip et Half-Life Alyx.

Les meilleures nouveautés de l’année rassemblent des propositions aussi hétéroclites que Marvel Avengers, Crusader Kings III, Mafia Definitive Edition, Football Manager 2021, Flight Simulator, Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3…

Enfin, terminons ce petit tour d’horizon avec les meilleurs promus de l’accès anticipé. Sortent du lot des jeux comme Deep Rock Galactic, Skater XL, Torchlight III ou Squad.

Vous pouvez accéder à l’intégralité du classement sur Steam. Dans le cadre des soldes d’hiver, qui se termineront le 5 janvier prochain, la plupart des titres susmentionnés sont en promotion.