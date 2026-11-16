Votre Xbox Series X/S pourrait bientôt devenir plus performante, voici comment

Bientôt plus de performances sur votre Xbox ? Microsoft y travaille, pour afficher des gains de fluidité parfois importants sur ses consoles.

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Microsoft propose actuellement aux développeurs un compilateur de shaders expérimental pour les Xbox Series X et Series S. D’après la documentation de son kit de développement, les premiers tests affichent des améliorations de performances de l’ordre de 2 % à 16 % par rapport au compilateur Xbox standard. En plus, aucune modification matérielle n’est nécessaire.

Un compilateur issu de l’open source

Baptisé AMD Compiler (ACO), l’outil repose sur le projet open source du même nom, développé au sein de Mesa, une pile logicielle graphique très utilisée sous Linux. Microsoft l’a intégré à la version d’octobre 2026 du Gaming Development Kit, pour que les studios puissent tester ses performances selon les moteurs de jeu et les types de charge.

ACO a été conçu à l’origine avec le soutien de Valve. Il est déjà employé par RADV, le pilote Vulkan de Mesa, qui assure la prise en charge des cartes graphiques AMD sur les systèmes Linux, dont le Steam Deck, la console portable de Valve.

Contrairement aux compilateurs fondés sur LLVM, ACO a été pensé spécifiquement pour les architectures graphiques GCN et RDNA d’AMD. Ses priorités sont la rapidité de compilation des shaders et la génération d’instructions efficaces pour le GPU.

La documentation technique de Mesa indique qu’ACO convertit les programmes de shaders depuis la représentation intermédiaire NIR vers des instructions machine exécutables par les GPU AMD. Parmi ses optimisations figurent la gestion des flux de contrôle divergents, l’ordonnancement des instructions et l’allocation des registres, ce qui peut réduire la charge d’exécution côté GPU.

Pour rappel, les deux Xbox actuelles (Series S et Series X) fonctionnent avec une architecture graphique AMD RDNA 2. Microsoft pourrait donc améliorer les performances de ces consoles.

Des résultats à nuancer

Dans son annonce officielle, Microsoft présente ce compilateur comme un outil d’optimisation supplémentaire, susceptible de faire mieux que son compilateur actuel dans certains cas. L’éditeur précise que les résultats dépendent du moteur de jeu et du contenu affiché notamment.

Ces chiffres ne correspondent pas forcément à des gains de fluidité dans tous les jeux. Microsoft évoque à la fois la compilation et les performances à l’exécution, sans publier encore de mesures détaillées, de comparaisons sur des jeux précis ni de méthodologie de test.

Un outil réservé aux développeurs pour l’instant

ACO reste pour le moment une fonctionnalité expérimentale destinée aux développeurs. Elle ne s’applique pas automatiquement à l’ensemble du système ni aux jeux existants.

Microsoft n’a pas indiqué quels titres pourraient l’adopter, ni à quelle échéance les joueurs pourraient constater des gains mesurables.