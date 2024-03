Test NZXT H6 Flow RGB : un boîtier PC presque totalement vitré et diablement élégant

Le NZXT H6 est un boîtier PC qui parvient à offrir des fonctionnalités de haut niveau tout en étant compact et élégant. Il ne reste plus qu’à vérifier si les performances sont à la hauteur…

Le NZXT H6 se distingue nettement des modèles habituels, y compris de son prédécesseur, le NZXT H9, connu pour son vaste panneau en verre. Cette nouvelle création mise sur une conception plus épurée et compacte, sans pour autant faire de compromis sur la qualité ou les fonctionnalités offertes. Ce boîtier est une petite merveille de design pour les amateurs de PC épuré et au look d’aquarium. Reste à voir si ses performances sont à la hauteur de son esthétique.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du NZXT H6 Flow ?

Le NZXT H6 Flow est un boîtier au format moyen-tour assez compact, mais très intéressant par sa double chambre : une partie pour la configuration et une seconde pour l’alimentation.

Voici ses caractéristiques détaillées :

Modèle : NZXT H6 Flow

NZXT H6 Flow Format du boitier : Moyen-tour

Moyen-tour Couleurs disponibles : Blanc, Noir

Blanc, Noir Fenêtré : Oui

Oui Type de vitre : Verre trempé

Verre trempé RGB / ARGB : Non

Non Formats de carte-mère acceptés : ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

ATX / Micro-ATX / Mini-ITX Nombre de slots de stockage : 2 SSD 2,5 pouces + 1 HDD 3,5 pouces

2 SSD 2,5 pouces + 1 HDD 3,5 pouces Connectique en façade : 2 USB-A 3.2 + 1 USB-C 3.2 Gen 2 + 1 Port Jack 3.5 mm

2 USB-A 3.2 + 1 USB-C 3.2 Gen 2 + 1 Port Jack 3.5 mm Nombre de ventilateurs fournis : 3 x 120 mm

3 x 120 mm Couleur des ventilateurs : Blancs

💸 Quel est le prix du NZXT H6 Flow ?

Vraiment élégant et à un prix tout à fait convenable, le NZXT H6 Flow est habituellement vendu aux alentours des 119,95€. C’est un prix assez élevé, mais si on y regarde bien, d’autres boitiers moins jolis et moins bien travaillés sont commercialisés nettement plus cher, c’est donc une plutôt bonne affaire pour un boitier très pratique.

🎩 Un look soigné et original

La façade du NZXT H6 arbore un panneau en verre qui, tout en offrant une vue magnifique sur l’intérieur du boîtier, ne contribue pas directement à sa ventilation. En effet, la solution de refroidissement adoptée par le NZXT H6 s’inspire partiellement de celle du NZXT H5 en intégrant un ventilateur positionné de manière oblique. Cette approche hybride, qui emprunte à la fois au design du H5 et à l’allure du NZXT H9, se révèle franchement agréable et esthétiquement appréciable. On apprécie également le choix du blanc comme sur le Shadow Base 800FX qui rend l’ensemble très séduisant.

Sur le côté droit du boîtier, une grille discrète assure l’entrée d’air nécessaire au bon fonctionnement des ventilateurs, favorisant ainsi le refroidissement interne. Toutefois, l’efficacité de cette configuration, comparée à des ventilateurs placés en façade, n’est certainement pas aussi optimale, mais il faut parfois faire un choix entre esthétique et efficacité. Ce compromis semble tout à fait acceptable même si l’esthétique a été légèrement privilégiée.

La même face latérale accueille également une petite plaque d’acier blanc perforée pour permettre le passage de l’air, principalement au niveau de l’alimentation. Comme sur le H9, l’alimentation se loge derrière la carte mère, offrant une solution en même temps pratique et élégante, loin de l’esthétique encombrante de certains boîtiers tels que le Dark Base Pro 901. La compacité du NZXT H6 est particulièrement appréciée pour sa discrétion. On retrouve à l’intérieur des câbles blancs comme sur les boitiers blancs de chez MSI.

À l’arrière, on trouve un espace dédié à l’IO Shield ainsi qu’à la connectique de la carte mère, tandis qu’un compartiment amovible permet d’accueillir un disque dur de 3,5 pouces ou deux SSD de 2,5 pouces. Cependant, pour ceux qui privilégient les SSD NVMe, ce rack peut être retiré pour gagner de la place dans le boitier, même si ça n’affecte pas les SSD M.2.

Malgré ces atouts, il est regrettable que NZXT n’ait pas inclus de ventilateur arrière, une pratique courante chez de nombreux fabricants pour assurer une extraction efficace de l’air. Heureusement, NZXT a compensé cela en nous fournissant un ventilateur F120 Core RGB, ainsi que deux ventilateurs F140 Core RGB destinés à être placés sous le boîtier, dans un espace étroit, mais suffisant, facilitant ainsi le passage des câbles de manière pratique et ordonnée.

🔌 Des fonctionnalités très intéressantes en câble-management

Cet NZXT H6 Flow est adapté à la plupart des cartes mères destinées au marché grand public, pouvant ainsi accueillir des formats variés tels que :

ATX

Micro-ATX

Mini-ITX

Sa conception compacte ne permet pas la prise en charge des cartes mères E-ATX, mais ces dernières restent relativement rares sur le marché et sont en général très chères. Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, les boîtiers de type grand-tour sont une alternative viable. Néanmoins, le H6 répond parfaitement aux besoins, permettant d’installer sans encombre une NZXT N7 B650E.

Concernant les équipements, soulignons la présence d’un rack amovible pour SSD/HDD. C’est particulièrement avantageux pour ceux qui privilégient exclusivement les SSD M.2, évitant ainsi d’occuper inutilement de l’espace avec un élément superflu. Cela permet notamment de gagner de la place dans le boitier pour le câble-management.

De plus, NZXT a innové en dotant les connecteurs de ses composants d’un système magnétique, facilitant leur fixation au châssis sans nécessiter d’adhésif. Toutefois, pour ceux moins à l’aise avec la gestion des câbles, il peut être judicieux de les fixer de manière permanente. Le constructeur fournit toujours de quoi les fixer plus solidement qu’avec des aimants en utilisant des petites bandes de caoutchouc qui se lient entre elles.

Il existe néanmoins quelques spécificités, notamment pour l’installation de l’alimentation qui doit se faire en fin de montage, derrière la carte mère. Avec un modèle AMD, l’opération est aisée, tandis qu’avec un modèle Intel, il est impératif de monter d’abord la carte mère et le système de refroidissement avant d’installer l’alimentation.

Pour ce qui est du panneau de connectique frontal, ce dernier se distingue ici par sa position. En effet, habituellement positionné sur la partie supérieure, il est en bas du boitier sur le NZXT H6 Flow. Il est équipé d’un port USB-C, de deux ports USB-A 3.2, ainsi que d’une prise jack 3,5 mm combinée, servant à la fois d’entrée et de sortie.

On admire le boitier totalement droit, rien n’est arrondi ici. Si c’était le cas avec le NZXT Manta il y a quelques années, cela fait maintenant un moment que le constructeur ne propose plus de boitier de ce type.

🥶 Refroidissement et nuisances sonores du H6 Flow

Le NZXT H6 est équipé de trois ventilateurs situés sur son flanc droit, qui bénéficient d’un éclairage intégré. Il est regrettable, cependant, que le boîtier ne soit pas pourvu d’un ventilateur arrière, ce qui oblige à en acheter un séparément.

Lors des essais, il était indispensable d’ajouter ce ventilateur à l’arrière, ainsi que deux autres de 140 mm chacun placés sous le boîtier. Cette configuration améliore la circulation de l’air et optimise le refroidissement, bien qu’elle contribue à une augmentation du bruit ambiant. Cependant, la carte graphique est encore mieux ventilée qu’avec simplement ses propres ventilateurs.

Avec un total de neuf ventilateurs en fonctionnement, le niveau sonore peut devenir assez élevé. On mesure un bruit de fond d’environ 58 dB lorsque tous les ventilateurs tournent à plein régime, et d’environ 47 dB quand les ventilateurs du boîtier sont réduits à 50 % de leur puissance, avec les ventilateurs du système de refroidissement liquide réglés sur automatique.

Concernant les températures, à l’intérieur du boitier, cela oscille de 26°C à 31°C en moyenne, ce qui est tout à fait acceptable. Bien que le refroidissement latéral puisse affecter l’airflow, ce n’est toutefois pas dramatique au final, la température ne tombe pas dans des résultats aberrants.

🧐 Notre verdict