Test MSI MPG Gungnir 300R AirFlow : un boîtier moderne qui fait la part belle au refroidissement

MSI destine sa gamme MPG aux joueurs, avec des produits “stylés au look véritable unique”. Le Gungnir 300R AirFlow qui nous intéresse ici en fait partie, reprenant tous les codes propres au marché gaming. Le constructeur met plus particulièrement en avant les performances en refroidissement de ce boîtier, avec un flux d’air optimisé pour assurer la meilleure dissipation thermique possible.

Le design du Gungnir 300R AirFlow est conçu pour accepter n’importe quelle carte graphique, montée à l’horizontale ou à la verticale (un bracket arrière PCie/GPU adapté est livré). Le boîtier offre en outre un système de gestion des câbles ainsi qu’une installation simplifiée des composants. Bref, alléchant sur le papier, il reste à confirmer que les promesses de ce Gungnir 300R AirFlow sont bel et bien tenues.

Design et caractéristiques du MPG Gungnir 300R AirFlow

Look anguleux, nombreux ventilateurs RGB et vitre latérale en verre trempé et fumé : le Gungnir 300R AirFlow en impose dès sa sortie du carton. On comprend très vite que MSI a étudié le design de ce boîtier pour offrir au joueur exactement ce qu’il désire, à savoir un bon refroidissement de ses composants, qu’il pourra admirer sous tous les angles.

Format du boitier : Moyen-tour

Moyen-tour Couleur du boitier : Noir (existe aussi en blanc)

Noir (existe aussi en blanc) Fenêtré : Oui

Oui RGB / ARGB : Oui

Oui Formats de cartes mères supportés : Micro-ATX, Mini-ITX, ATX, E-ATX

Micro-ATX, Mini-ITX, ATX, E-ATX Emplacements SSD / HDD : 6x 2,5 pouces + 2x combo 2,3/3,5 pouces

6x 2,5 pouces + 2x combo 2,3/3,5 pouces Dimensions : 505 x 235 x 510 mm

505 x 235 x 510 mm Poids : 10,9 kg

: 10,9 kg Connectique en façade : 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen1 Type-A / 2x Jack 3,5 mm

1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen1 Type-A / 2x Jack 3,5 mm Nombre de ventilateurs préinstallés : 4 x 120 mm ARGB PWM

L’organisation interne est toutefois très classique, mais le constructeur ne nous promet rien de révolutionnaire ici, contrairement au MAG PANO M100R PZ précédemment testé. L’assemblage général est de qualité et les finitions sont excellentes, de sa façade avant en mesh à la grille de refroidissement -en mesh également- placée sur le dessus en passant par les accessoires dédiés au câble management. Seul petit regret, l’absence de toute isolation phonique, en particulier au niveau de la plaque arrière.

Connectivité

Placé de manière classique sur le dessus et à l’avant du boîtier, la connectique regroupe deux ports USB Type-A, un port USB Type-C et deux prises jack au format 3,5 mm. On appréciera que MSI ait intégré suffisamment de prises USB à son Gungnir 300R AirFlow, en tout cas pour les usages les plus classiques. Les boutons Power et Reset sont également présents, tandis qu’un dernier bouton permet de paramétrer l’affichage RGB.

Refroidissement

Les performances en refroidissement de ce boîtier sont l’un des points forts annoncés par MSI, d’où son nom de Gungnir 300R AirFlow. Avec trois ventilateurs ARGB PWM de 120 mm placés à l’avant en aspiration, et un quatrième de 120 mm situé à l’arrière en extraction, le flux d’air devrait effectivement se montrer optimal.

Si cela ne suffit pas, il est possible de troquer les ventilateurs frontaux par deux de 140 mm, d’échanger le ventilateur arrière par un de 140 mm également, d’intégrer deux ventilateurs supplémentaires au niveau de l’alimentation et un de 120 mm dédié à la carte graphique, ou encore de rajouter au choix trois ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm sur le haut du boîtier. En tout, jusqu’à 10 ventilateurs pourront prendre place au sein du Gungnir 300R AirFlow.

Qu’ils soient installés par défaut ou rajoutés par vos soins, l’ensemble des ventilateurs pourra être géré par un contrôleur directement intégré à l’arrière du boîtier. Le radiateur d’un système de refroidissement liquide pourra quant à lui être installé sur le haut (120 à 360 mm) et/ou à l’avant (120 à 360 mm également) du Gungnir 300R AirFlow, voire à l’arrière (120-140 mm) si besoin. MSI indique au passage que l’espace libre de 80 mm à l’avant et sur le haut autorisera n’importe quelle configuration (push ou pull).

Un filtre amovible est enfin placé sous le boîtier, au niveau de l’alimentation, tandis qu’une autre grille souple en mesh fait office de filtre sur le dessus. Elle est bien entendu amovible et aimantée pour simplifier son nettoyage.

Gungnir 300R AirFlow : un boîtier bien pensé pour un montage simplifié

Le design et la conception du Gungnir 300R AirFlow permettent un montage relativement simplifié des composants, MSI ayant facilité le plus possible la tâche de l’utilisateur. ainsi, la carte graphique -d’une longueur maximale de 360 mm- pourra être installée au choix à l’horizontale ou à la verticale, un support réglable (et RGB) permettant de s’adapter à toutes les situations. Un second bracket PCIe, permettant d’installer les cartes filles à la verticale, est justement livré avec le boîtier.

L’arrière du Gungnir 300R AirFlow est conçu pour optimiser le passage des différents câbles, offrant un certain degré de câble management. Les caches-câbles (ainsi que le bracket PCIe) sont fixés via des loquets à poussoir, facilitant leur démontage. On regrettera en revanche que la plaque pour la carte mère ne soit pas amovible.

De nombreux emplacements pour disques durs et SSD sont disponibles, disposés un peu partout dans le boîtier. Plus exactement, quatre emplacements 2,5 pouces sont placés à l’arrière et deux supplémentaires sont placés au dessus de l’alimentation. La cage pouvant accueillir 2 disques durs 3,5 pouces (ou deux SSD au format 2,5 pouces) est de son côté amovible.

Enfin, l’alimentation située en bas du boîtier bénéficie d’un emplacement dédié, acceptant les blocs d’une longueur pouvant atteindre 220 mm, tout en conservant assez de place pour ranger proprement les différents câbles.

Verdict : Gungnir 300R AirFlow, promesses tenues

