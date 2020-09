Un The Witcher 3 avec du ray tracing en 4K à 60 ips est en préparation

Si CD Projekt RED peaufine actuellement les derniers détails de son très attendu Cyberpunk 2077, lequel débarquera le 19 novembre prochain, le studio polonais n’en oublie pas pour autant ses amours de jeunesse. Ainsi, il a récemment annoncé que son célèbre jeu The Witcher 3, sorti en mai 2015, aurait droit à une nouvelle version « visuellement et techniquement améliorée » sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5. Son nom : The Witcher 3 Wild Hunt – Complete Edition.

Ces retouches incluent « du ray tracing et des temps de chargement plus rapides ». Elles concernent le titre de base ainsi que toutes ses extensions. Pour ne rien gâcher, cette Complete Edition sera cédée « gratuitement à tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur PC, Xbox One et PlayStation 4 ».

Saber Interactive aux manettes

Par ailleurs, comme le précise CD Projekt RED, ce projet « n’interfère pas avec le développement de CyperPunk ». Et pour cause : cette nouvelle mouture de The Witcher 3 est entre les mains de Saber Interactive. Un studio qui a déjà œuvré sur les aventures du célèbre Sorceleur puisqu’on lui doit le portage sur Nintendo Switch.

On ne connaît pas la date exacte du lancement de cette itération, prévue pour 2021.