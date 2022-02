Ventirads : Cougar présente le Forza 50, Thermalright le Macho MAXX

La grande famille des ventirads accueille deux nouveaux membres. Le premier est le Forza 50, signé Cougar ; il est plus compact que le Forza 85 lancé en fin d’année. Le second vient de chez Thermalright et s’appelle Macho MAXX.

Forza 50

Commençons par le Forza 50 de Cougar. Ce modèle de type tour mesure 50 x 135 x 155 mm et affiche 596 grammes sur la balance (792 grammes avec le ventilateur). Il possède quatre caloducs de six millimètres de diamètre. Cougar l’a doté d’un ventilateur de MHP120 (120 mm). Cette turbine a une vitesse de rotation comprise entre 600 et 2000 tr/min, atteint un débit d’air de 82,48 CFM, une pression de 4,24 mm H2O et son volume sonore n’excède pas 31.68 dBA. Notez que le Forza 50 permet d’installer un deuxième ventilateur. Il est compatible avec de nombreux sockets Intel, dont le LGA1700 des processeurs Alder Lake, et AMD. Voici la liste : Intel LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 ; AMD AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2. L’entreprise n’a pas encore renseigné de tarif.

Macho MAXX

Le Macho MAXX de Thermalright a des dimensions de 140 x 97 x 158 mm. Il pèse 635 grammes sans son ventilateur, 780 grammes avec. Sa tour se compose de 31 ailettes en aluminium. Ce ventirad possède 6 caloducs de 6 mm de diamètre.

Il collabore avec un ventilateur TL-D14 de 140 mm. Celui-ci a une vitesse de rotation maximale de 1500 tr/min pour un débit de 77,8 CFM et une pression de 2,09 mm H2O, à un volume sonore de 25,6 dBA.

Enfin, le Macho MAXX supporte les sockets Intel 115X / 2011 / -3 / 2066 / 1200 / 1700 et AMD AM4.

À l’instar de Cougar, Thermalright n’a pas encore dévoilé le prix.

