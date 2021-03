Thermalright présente son ventirad Silver Arrow ITX-R Rev A

Thermalright dévoile un nouveau ventirad double tour, le Silver Arrow ITX-R Rev A. Il s’agit d’une révision du Silver Arrow ITX-R lancé en 2017. Le fabricant a doté cette version d’ailettes en aluminium un peu plus petites qui lui permettent de perdre 30 grammes : de 660 grammes, il passe à 630 grammes.

L’autre changement concerne le ventilateur. La Rev A a droit à un modèle TY-129B. Les dimensions restent de 130 x 120 x 25 mm. En revanche, cette turbine est plus performante et moins bruyante que l’ancienne. Sa vitesse de rotation est comprise entre 600 et 1500 tr/min, pour un débit d’air de 28,32 – 84,97 CFM, une pression statique de 0,30 – 1,89 mm H2O et un volume sonore de 19 – 23 dBA.

TDP de 240 W max pour le processeur

Bien qu’il conserve ses 6 caloducs de 6 mm de diamètre, ce Silver Arrow ITX-R Rev A a une dissipation thermique inférieure à son ancêtre. Elle est non plus de 320 W, mais de 240 W.

Il est compatible avec les sockets AMD AM4 et Intel LGA1200, LGA115x, LGA206. Thermalright n’a pas dévoilé le prix.