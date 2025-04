Ubisoft développe un nouveau jeu Battle Royale inspiré d’Apex Legends

Selon un rapport d’Insider Gaming, Ubisoft est actuellement en développement d’un nouveau jeu Battle Royale, connu sous le nom de code “Scout”. Ce projet est fortement inspiré par le succès d’Apex Legends de Respawn Entertainment.

D’où vient l’inspiration d’Ubisoft ?

Le jeu “Scout” est tellement influencé par Apex Legends qu’il utilisait même des visuels de ce dernier comme image de référence au début du projet. Ubisoft espère capitaliser sur la baisse de popularité d’Apex Legends et voit une opportunité de marché pour un nouveau jeu de type Battle Royale avec des héros.

“Scout” est en développement depuis plusieurs années et comprendra des personnages similaires à ceux d’Apex Legends, comme Pathfinder, Wraith et Lifeline. Le jeu vise à offrir une expérience compétitive avec un accent sur la mobilité et les capacités uniques des personnages.

Ubisoft retente une percée sur le marché

Ubisoft a déjà tenté de percer sur le marché des Battle Royale avec des titres comme Hyper Scape et XDefiant, qui n’ont pas réussi à maintenir une base de joueurs durable. Le succès de “Scout” dépendra de la capacité d’Ubisoft à innover et à se différencier dans un marché dominé par des titres bien établis comme Fortnite et Call of Duty: Warzone.

L’avenir de “Scout” reste incertain, mais Ubisoft semble déterminé à trouver sa place dans le genre Battle Royale. Le jeu pourrait offrir une alternative intéressante si Ubisoft parvient à tirer les leçons de ses précédents échecs et à proposer une expérience unique et attrayante.