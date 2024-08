Lossless Scaling va quadrupler les FPS en jeu, la génération d’images à son paroxysme ?

L’outil de génération de frames du logiciel Lossless Scaling va se doter d’un mode x4. La sortie de la version 2.9 sera l’occasion pour les joueurs de quadrupler le nombre d’images par seconde en jeu sans que la latence et la qualité visuelle ne soient affectées.

©Steam

Le logiciel Lossless Scaling a été mis à jour afin d’améliorer encore plus ses performances. Après avoir multiplié par trois les FPS avec la version 2.1 du LSFG, les développeurs de l’outil remettent le couvert et font une nouvelle avancée dans le domaine de la génération de frames.

Bientôt, la nouvelle itération de Lossless Scaling sera capable de quadrupler le nombre d’images par seconde en jeu. Mieux encore, s’il serait logique de penser que la latence en jeu pourrait impacter, il n’en serait rien. Les premiers tests effectués sur l’outil révèlent en effet que la latence est identique à celle du mode x2.

En théorie, Lossless Scaling est compatible avec n’importe quelle carte graphique ainsi que l’ensemble des jeux PC (y compris émulés), au contraire du Fluid Motion Frame d’AMD et du DLSS de NVIDIA.

La mise à jour permettant de profiter de la multiplication par quatre des FPS devrait être disponible cette semaine, le 10 août précisément. Elle fait suite à un nombre important d’updates ayant pour but d’améliorer le logiciel afin de le rendre plus stable et performant.

©Steam

Lossless Scaling se met à jour régulièrement

Ainsi, depuis la sortie de LSFG 2.1 et du mode x3, les développeurs de Lossless Gaming ont amélioré la gestion des couleurs et de la lumière de l’algorithme de mise à l’échelle LS1. Ils ont également réduit le nombre d’artefacts visuels rencontrés lorsque l’outil est activé et amélioré le support de la technologie FreeSync d’AMD.

La stabilité globale et la fluidité ont également fait l’objet d’un soin particulier, surtout sur les GPU les moins performants. Ces améliorations sont bienvenues et permettent à l’équipe de Lossless Scaling de proposer un outil toujours plus abouti.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que la concurrence s’inspire des avancées du LSFG à l’avenir en dopant eux aussi leur solution de génération d’image. Évidemment, interpoler trois images entre chaque frame d’un jeu peut sembler superflu, surtout si celles-ci sont gérées par l’intelligence artificielle.

Le mode x4 dégrade-t-il les visuels en jeu ?

La crainte d’une baisse des performances visuelles est une pensée logique, après tout il existe certainement une limite au nombre d’images ajoutées au-delà duquel l’image est dégradée. Cependant, les vidéos mises en ligne sur le serveur Discord de Lossless Scaling et sur YouTube suggèrent que l’outil n’a pas encore atteint ses limites.

Le mode x4 ne semble pas avoir un impact négatif sur la qualité des frames pour le moment. En revanche, à l’image de la multiplication par trois, il est plus que probable que le mode inédit soit plus exigeant.

Si la charge du GPU avait été augmentée de 1,7 fois entre le mode x2 et x3, il faut s’attendre à ce que le x4 soit également victime d’un tel phénomène. Il n’est donc pas impossible qu’à l’avenir certaines puces graphiques aient plus de mal à faire tourner l’outil de génération de frames correctement.

Quoi qu’il en soit, multiplier par quatre le nombre d’images par seconde est certainement une perspective intéressante pour de nombreux joueurs. Pour ce faire, il suffira de télécharger Lossless Scaling en version 2.11 lors de sa sortie le 10 août. Néanmoins, il faut préciser que l’outil est désormais payant et doit être acheté pour la somme de 6,89 euros sur Steam.