Ubisoft : Uplay cède sa place à Ubisoft Connect

Après un peu plus de huit années de loyaux services, la plateforme Uplay, lancée en 2012, prendra sa retraite le 29 octobre prochain sur Windows PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch. Elle sera remplacée par un nouvel environnement baptisé Ubisoft Connect. La date choisie n’est pas innocente, puisqu’elle coïncide avec la sortie de Watch Dogs : Legion ; surtout, elle accompagne les arrivées des PlayStation 5 et Xbox Series X/S, annonciatrices d’une ère résolument multiplateforme chez Ubisoft.

En effet, Stephanie Perotti, vice-présidente des services Online de l’entreprise, explique : « Les jeux de la prochaine génération vont au-delà des améliorations technologiques et des meilleurs graphismes. Pour nous, en tant que créateur et éditeur, il s’agit d’apporter plus de fluidité et de polyvalence à l’expérience ; d’avoir la liberté de jouer à des jeux sur n’importe quel appareil et avec qui vous voulez. Ubisoft Connect est notre vision d’une nouvelle expérience sans faille. Elle facilitera non seulement la transition entre les générations et les plateformes, mais sera aussi le point de départ de nouveaux services, lesquels contribueront à de nouvelles façons de profiter des jeux, plus centrées sur le joueur ».

Des contenus personnalisés grâce au « Smart Intel »

Selon Ubisoft, les fonctionnalités multiplateformes incluent une progression partagée sur des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Riders Republic.

Concrètement, l’Ubisoft Connect réunit les fonctions sociales, les défis, récompenses et activités autrefois dispatchés entre Uplay et le Club. Le service inclut un flux d’informations dédié aux activités et réalisations des amis. Un outil « Smart Intel » propose du contenu, principalement vidéo, des recommandations et des statistiques personnalisés.

L’Ubisoft Connect sera disponible sur Xbox Series X/S dès le 10 novembre et sur PlayStation 5 dès le 15 novembre. En revanche, il débarquera sur Stadia, NVIDIA GeForce Now et Amazon Luna plus tard, d’ici la fin d’année.

Source : Ubisoft