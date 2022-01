Un cliché et des spécifications pour les APU AMD Rembrandt

Demain, AMD dévoilera vraisemblablement ses nouveaux APU Rembrandt. Principales caractéristiques attendues de ces processeurs : gravure en 6 nm (N6 de TSMC), architecture CPU Zen 3+ avec technologie 3D Chiplet offrant plus de cache L3, architecture GPU RDNA 2 – une première pour des APU – prise en charge de la mémoire DDR5. Le site VideoCardz a publié le premier cliché d’une telle puce tandis qu’ExecutableFix livre un diagramme fonctionnel.

La photo ci-dessus montre la carte mère d’un PC portable Alienware m17 R5. Outre le Ryzen 9 6900HX, elle abrite également un autre produit à venir : un GPU RX 6850M XT. Il s’agit en fait de la nouvelle solution mobile que nous avions appelée RX 6800S dans une précédente actu ; celle-ci profiterait aussi d’une gravure en 6 nm.

Les APU AMD Rembrandt mobilisent un boîtier FP7 de même format que le FP6, à savoir 25 × 35 mm. Patrick Schur estime la surface du die à environ 208 mm². Pour la comparaison, celle-ci est de 156 mm² pour Renoir et de 180 mm² pour Cezanne, deux séries gravées en 7 nm.

Concernant le diagramme, les données affichées – incomplètes selon ExecutableFix – montrent 8 cœurs CPU Zen 3 et 16 Mo de cache L3 ; un iGPU RDNA 2 avec 768 Processeurs de flux. Il confirme également le support de la mémoire DDR5/LPDDR5. En revanche, les APU restent sur du PCIe 4.0 (20 lignes, en 8+4+4+4). Mentionnons également les deux ports USB 4.0 (40 Gbit/s).

La console portable Aya Neo NEXT, à l’affût des Ryzen 6000

24 références Rembrandt ?

Le site WCCFTech fournit les spécifications préliminaires de trois références, les Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX et Ryzen 7 6800H. Cependant, selon nos confrères de Tom’s Hardware US, la gamme complète comporterait 24 processeurs (déclinaisons Pro incluses), avec des TDP allant de 28 W à 45 W. Nous aurons certainement plus de précisions demain entre 16 et 17 heures.

Référence Série APU Architecture Processus de gravure Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost iGPU TDP Ryzen 9 6980HX Rembrandt H Zen 3+ 6nm? 8 / 16 TBD 5,00 GHz Radeon 680M 45W+ Ryzen 9 6900HX Rembrandt H Zen 3+ 6nm? 8 / 16 TBD 4,90 GHz Radeon 680M 45W+ Ryzen 7 6800H Rembrandt H Zen 3+ 6nm? 8 / 16 TBD 4,70 GHz TBD 35-45W

Sources : VideoCardz, WCCFTech, Tom’s Hardware US