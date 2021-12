Bientôt des Radeon RX 6000S en 6 nm ?

Le début d’année prochaine devrait être marqué par le lancement de nouvelles cartes graphiques chez NVIDIA et AMD, mais également Intel, à la fois pour les segments desktop et mobile. Pour les PC portables, du côté d’AMD, il était jusqu’à présent question de Radeon RX 6500M et RX 6300M armées d’un GPU Navi 24. Seulement l’entreprise étofferait aussi son offre haut de gamme avec une Radeon RX 6800S.

Les données concernant cette référence, et plus généralement une éventuelle série Radeon RX 6000S, restent très lacunaires pour l’instant. Il est toutefois question d’une gravure non plus en 7 nm, mais en 6 nm. D’ailleurs, ce même processus pourrait être utilisé pour des Radeon RX 7000, desktop cette fois. L’architecture graphique resterait la RDNA2 ; il s’agirait donc essentiellement d’un rafraîchissement aux contours encore mal définis. En principe, le passage au N6 de TSMC pourrait autoriser une meilleure efficacité énergétique et des fréquences plus élevées qu’en N7. D’ailleurs, les cartes d’AMD ne seraient pas les seules à bénéficier du N6 : Intel fait appel à ce nœud pour ses GPU Arc Alchemist.

De trois à six références

On peut supposer que cette possible série Radeon RX 6000S accompagnerait le lancement de processeurs Ryzen 6000 Rembrandt. Un de leur représentant, en l’occurrence le Ryzen 9 6900HX, a récemment été repéré au sein de l’Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650. Quoi qu’il en soit, actuellement, la gamme mobile Radeon RX 6000 d’AMD se limite à trois références : les Radeon RX 6800M, RX 6700M, RX 6600M.

Référence GPU Processeurs de flux Fréquence jeu Taille mémoire Bus mémoire Vitesse mémoire RX 6800S* 6 nm Navi 22 2560 À déterminer À déterminer 192-bit À déterminer RX 6800M 7 nm Navi 22 2560 2300 MHz 12 Go G6 192-bit 14 Gbit/s RX 6700M 7 nm Navi 22 2304 2300 MHz 10 Go G6 160-bit 14 Gbit/s RX 6600M 7 nm Navi 23 1792 2117 MHz 8 Go G6 128-bit 14 Gbit/s RX 6500M* 7 nm Navi 24 À déterminer À déterminer 4 Go G6 (?) 64-bit À déterminer RX 6300M* 7 nm Navi 24 À déterminer À déterminer 4 Go G6 (?) 64-bit À déterminer

Source ; VideoCardz