Un Intel Core Ultra 5 235 aurait été flashé à 5 GHz sur GeekBench

Le Core Ultra 5 235 d’Intel, un processeur d’entrée de gamme Arrow Lake, a été repéré sur Geekbench avec un total de 14 cœurs et une vitesse allant jusqu’à 5 GHz. Cet Intel Core Ultra 5 235 devance le Core i5-14600 en termes de performances monocœur, et fait globalement pareil dans les tests multithread avec seulement 14 cœurs à 5 GHz.

Intel propose plusieurs UGS dans la gamme Arrow Lake, mais seuls quelques-uns d’entre eux seront lancés ce mois-ci. Les éditions non-K et non-KF seront lancées plus tard et comprendront plusieurs UGS des sous-séries Core Ultra 5, Ultra 7 et Ultra 9. Si l’on connaît déjà certains des modèles et leurs caractéristiques, le Core Ultra 5 235 se dévoile plus en détail.

Comme le révèle la page du benchmark, le processeur comporte 14 cœurs et 14 threads au total. Il s’agit d’une combinaison de 6 cœurs performants et de 8 cœurs efficients, avec une cadence de base de 3,40 GHz et une vitesse boostée de 5,0 GHz sur les cœurs performants. C’est ce que révèle la page de résultats de Geekbench. De plus, elle confirme la présence de 24 Mo de cache L3 et de 3 Mo de cache L2.

Il est important de noter que le processeur a été testé sur une carte mère Lenovo personnalisée nommée ‘336F’. Nous ne savons pas avec quel chipset est fournie cette carte en question, mais il semblerait être équipé d’un chipset 800 autre que le Z890.

Cet Intel Core Ultra 5 235 a été testé aujourd’hui sur Geekbench 6.3.0, et affiche des performances mono et multi-cœurs convenables. Il a obtenu 2634 points en single-core et 13293 points en multi-core, ce qui n’est pas mauvais ! Reste à savoir quand il sortira vraiment et à quel prix.