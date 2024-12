Un iPhone 17 Pro en aluminium qui signerait l’adieu du titane ?

Apple, toujours en quête d’innovation et de perfection esthétique, pourrait imposer un changement majeur avec son iPhone 17 Pro, attendu en septembre 2025. Alors que les modèles actuels de la gamme Pro utilisent un châssis en titane pour sa robustesse et son élégance, l’iPhone 17 Pro devrait faire le saut vers l’aluminium, marquant une nouvelle direction dans l’approche design de la marque.

Contrairement aux précédentes rumeurs indiquant que l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max seront livrés avec un matériau hybride aluminium et verre pour la plaque arrière, une fuite affirme maintenant que ce ne sera pas le cas. Le leaker affirme que les modèles iPhone 17 Pro continueront d’être dotés d’un cadre en titane et d’une plaque arrière en verre.

Wayne Ma, de The Information, a rapporté le mois dernier que les modèles hauts de gamme de l’iPhone d’Apple qui sortiront en 2025 reviendraient à la finition en aluminium, abandonnant définitivement le titane. Cependant, un leaker sous le nom d’Instant Digital affirme dans un post sur Weibo que les modèles iPhone 17 Pro continueront à utiliser le titane pour le châssis et déclare que le changement est « impossible ».

Instant Digital affirme que « bien sûr, l’iPhone 17 Pro utilisera toujours du titane », réfutant ainsi l’information partagée par The Information.

« Pourquoi quelqu’un croirait-il qu’il passera à l’aluminium ? Pensez-y, c’est tout simplement impossible. Si l’on regarde les modèles récents d’iPhone, Apple a toujours mis l’accent sur les matériaux haut de gamme du cadre de la série Pro comme l’un de ses principaux arguments de vente, de l’acier inoxydable de qualité chirurgicale au titane. S’ils passaient à l’aluminium, comment pourraient-ils le commercialiser ?

Apple a récemment opté pour une finition en titane lors du lancement des modèles iPhone 15 Pro, et il reste à voir si elle reviendra à la finition en aluminium l’année prochaine. Apple est passé à l’acier inoxydable avec l’iPhone X en 2017 et il a continué à utiliser le même matériau pendant plus de cinq ans avant de juger bon de passer au titane. Si l’entreprise maintient sa tendance, nous la verrons à nouveau vanter une finition en titane sur les modèles iPhone 17 Pro. Depuis des années, l’entreprise met l’accent sur les matériaux haut de gamme, notamment la finition en acier inoxydable de qualité chirurgicale sur les modèles précédents, et il est très peu probable qu’elle revienne sur ses déclarations et introduise une structure en aluminium.

Instant Digital ayant des antécédents mitigés, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, car le dernier mot revient à Apple. La société devrait présenter l’année prochaine un tout nouveau modèle iPhone 17 Air, qui remplacera le modèle « Plus » de l’iPhone. Il est possible que nous ayons plus de détails sur le design de l’iPhone 17 Pro à l’approche de son lancement.