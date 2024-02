Un lancement de la Switch 2 en 2024 devient de moins en moins crédible

La prochaine console de Nintendo, la Switch 2, n’est apparemment pas prête de sortir. Si la console doit être présentée prochainement, son lancement serait bel et bien repoussé à l’année prochaine.

La Nintendo Switch première du nom commence à se faire un vieille, il est temps de passer à la suite. Les papas de Mario et de Zelda ont certainement la succession en tête, bien qu’ils restent particulièrement muets sur son sujet.

S’il est quasiment assuré qu’une Nintendo Switch 2 soit dans les cartons, pour l’instant, les joueurs n’ont que des rumeurs à se mettre sous la dent. Les dernières apparues sur le net sont particulièrement décevantes pour les personnes les plus impatientes.

Alors que la présentation de la console serait imminente, sa date de sortie, elle, serait assez éloignée. En effet, la Switch 2 pourrait bel et bien ne pas être lancée avant l’année prochaine, début 2025 plus précisément.

Ces informations provenant d’une publication de Nikkei révèlent que le lancement de la console en 2025 serait prévu pour stabiliser les actions Nintendo. Une fenêtre de sortie en mars 2025 pourrait être une bonne solution pour l’entreprise. Cela permettrait à la firme de commencer son année avec le lancement d’une nouvelle machine mais aussi doper les ventes de la console.

La Switch 2 n’est pas encore prête

Cette nouvelle n’est pas surprenante, des informations précédentes suggéraient déjà que la console ne sortirait pas en 2024. En effet, Nintendo aurait prévenu les éditeurs de jeu, le line-up et la console ne seraient pas prêts.

Comme d’habitude ne s’agissant que de rumeurs, il convient de prendre ces informations avec précaution. Néanmoins, le retard de la console pourrait ne pas être une si mauvaise nouvelle que ça.

Selon les rumeurs, la Nintendo Switch 2 pourrait être un peu décevante. Bien que le géant japonais ait démenti un nombre important de rumeurs, celles qui sous-entendent une machine qui manque de puissance persistent. Plus de temps pour la développer, elle et son catalogue, serait bienvenu pour Nintendo.

Que réserve la Switch 2 ?

Par exemple, la Switch 2 ne serait pas assez puissante pour utiliser le DLSS de NVIDIA complètement. De plus, la machine, comme la Switch première génération, ne serait pas équipée d’un écran OLED à son lancement.

En revanche, il est probable que la console soit rétrocompatible. Cela permettrait à Nintendo de profiter du catalogue de la première Switch dès le lancement de la prochaine console. De plus, les joueurs seraient certainement ravis de pouvoir jouer aux jeux phare de la console sur un hardware un peu plus moderne.

Quoi qu’il en soit, si cette rumeur se confirme, l’attente risque d’être longue. Plus encore si la présentation de la console se fait effectivement dans les mois qui viennent. Si cela aura pour intérêt de dévoiler un peu la Switch 2, attendre plus d’un an pourrait être particulièrement frustrant pour certains joueurs.

