La RTX 3090 s’attaque à Skyrim alourdi de 1200 mods et du path tracing Reshade

Il y a un mois, Digital Dreams mettait à profit son Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads) et sa GeForce RTX 3090 pour faire tourner The Elder Scrolls V : Skyrim avec plus de 500 mods et du path tracing via Reshade. L’individu fait dans la surenchère avec une autre vidéo, toujours du même de jeu de Bethesda, mais cette fois avec 1200 mods.

Pour obtenir ce résultat, Digital Dreams a opté pour la modlist Elysium que vous pouvez télécharger sur Github. Cette liste ne se limite pas à des mods graphiques mais comprend aussi des mods qui ajoutent du contenu supplémentaire et modifient le gameplay. Voici la description :

« Elysium est une liste axée sur l’aspect visuel, avec des centaines de nouveaux ajouts et un support optionnel du Creation Club. En outre, de nombreux nouveaux mods, tels que Interesting NPCs, Apocalypse, Legacy of the Dragonborn, Nemesis, Vokrii, et une grande variété de nouveaux contenus, ont été ajoutés. Vous devez vous attendre à un jeu plus difficile avec cette liste. En ce qui concerne la stabilité et la résolution des conflits, Elysium est basé sur The Phoenix Flavour et a été patché pour les nouveaux ajouts afin de garantir la cohérence et la compatibilité de l’ensemble du jeu. Dans le cas où des correctifs n’existaient pas encore ou étaient inadéquats, ils ont été créés ».

Pour quels PC ?

Malheureusement, la vidéo n’affiche pas de statistiques montrant le niveau d’utilisation du processeur et de la carte graphique ; on suppose que cette modlist Elysium s’adresse à des PC relativement puissants.

Pour ceux qui apprécient Skyrim, nous avons consacré des actus à de nombreux mods par le passé, par exemple au Dynamic Volumetric Lighting and Sun Shadows qui se focalise sur l’éclairage volumétrique du soleil, ou aux divers mods du Project Clarity, parmi lesquels ceux ciblant les créatures ou les effets des sorts.