Les Sorceleurs débarquent dans Skyrim via un mod

Incontestablement, Skyrim, sorti en 2011, et The Witcher 3, sorti en 2015, sont deux RGB qui ont marqué l’esprit de bon nombre de joueurs. Si vous avez toujours rêvé de voir les Sorceleurs débarquer dans l’univers Elder Scrolls, le mod A Witcher’s Adventure, concocté par un certain Gardden, devrait vous intéresser.

Ce mod transplante certains éléments du jeu The Witcher dans Skyrim. Pour ne rien gâcher, il est disponible à la fois pour Skyrim et Skyrim Special Edition. Selon le descriptif, il ajoute « les signes du Witcher, les potions, plus de 40 épées, des dizaines de nouveaux ingrédients, de nouveaux monstres, de nouvelles zones, un nouvel arbre de compétences avec 33 Perks et de nombreuses nouvelles mécaniques à utiliser ! ».

Une quête principale spéciale Witcher

Gardden a opté pour un arbre de compétences spécialement consacré aux aptitudes du Witcher ; cela, afin d’éviter des conflits avec d’autres mods. En ce qui concerne les signes, leur utilisation consomme de l’Endurance. On retrouve les traditionnels AARD, AXII, IGNI, QUEN et YRDEN, déclinés dans leurs formes standard et alternative. Le mod propose aussi une nouvelle quête principale composée de trois missions et deux quêtes de type collecte.

Vous pouvez télécharger A Witcher’s Adventure pour Skyrim et Skyrim Special Edition sur le NexusMods. Le poids est légèrement supérieur à 800 Mo. Enfin, la première vidéo montre le mod tournant sous Skyrim SE ; celle ci-dessous, sous le Skyrim original.

Source : DSOGaming