Un Ryzen 9 5950X monte à 6,632 GHz, nouveau record

Disponibles depuis quelques jours, les Ryzen 5000 d’AMD sont déjà mis à rude épreuve par les overclockeurs. L’un d’eux a établi un record à 6 362 MHz pour le Ryzen 9 5950X, porte-étendard de la gamme avec ses 16 cœurs / 32 threads.

Déjà à la mi-octobre, nous avions croisé la puce à 6,02 GHz sur GeekBench. De fait, ce processeur, qui affiche une fréquence de base de 3,4 GHz et une fréquence Boost de 4,9 GHz, est susceptible de franchir la barrière symbolique des 5 GHz grâce à la technologie PBO (Precision Boost Overdrive). Insuffisant pour le dénommé HiCookie : ce dernier a donc monté son modèle à 6,632 GHz, sous azote liquide, avec une tension de 1,692 volts. Il a utilisé une carte mère Gigabyte X570 Aorus Master, une unique barrette de mémoire DDR4 de 16 Go signée Corsair et enfin une carte graphique AMD Radeon RX 5700.

Deuxième place sur Cinbebench R20 pour HiCookie

Une belle prouesse, même si le Core i9-10900K d’Intel conserve une bonne longueur d’avance en matière avec son record à 7,707 GHz ; il a cependant 6 cœurs de moins.

Pour en revenir au Ryzen 9 5950X, HiCookie l’a également testé sur Cinbench R20 avec une fréquence de 5 923,6 MHz. Dans ces conditions, sa puce a marqué 15 517 points ; à titre de comparaison, nos confrères de Tom’s Hardware US ont obtenu un score de 10 522 points avec leur modèle de test non overclocké ; 11 644 points sous PBO. Toutefois, HiCookie n’obtient que la deuxième place du classement de ce Ryzen. La première est détenue par un modèle à 5 973 Mhz ; celui-ci argue 15 524 points.

Enfin, pour remettre en perspective le Ryzen 5 5950X et le Core i9-10900K, si la puce d’Intel peut fanfaronner avec sa fréquence supérieure, elle doit clairement faire profil bas sur Cinebench R20. En effet, son record est de seulement 9 108 points.