Le Ryzen 9 5950X s’impose sur PassMark

Après les très belles performances du Ryzen 5 5600X sur PassMark en fin de semaine dernière, le Ryzen 9 5950X a, à son tour, décidé de nous éblouir sur le même benchmark ; et si avec ses 6 cœur / 12 threads, son petit frère se « contentait » de la première place en test mono-cœur, le Ryzen 9 5950X, nettement mieux armé avec ses 16 cœur / 32 threads, a de quoi monter à la première place du podium en mono-cœur, mais également en multicœurs.

Il chipe la couronne du Ryzen 5 5600X en mono-cœur d’une courte tête, avec 3 693 points contre 3 495. Logiquement, avec son armada de cœurs, il prend le large en multicœurs, avec 45 563 points.

La RX 6800 XT surclasse la RTX 3080 sur 3DMark, et se paye la RTX 2080 Ti en ray tracing

Les processeurs Intel distancés

Ce Ryzen 9 5950X se montre ainsi 34,4 % plus véloce que son ancêtre direct, le Ryzen 9 3950X, en mono-cœur, et 16 % plus performant en multicœurs. Des résultats plutôt cohérents, puisque sans compter les gains induits par l’architecture CPU Zen 3, le Ryzen 9 5950X bénéfice d’une fréquence Boost plus élevée que son ainé, avec 4,9 GHz au lieu de 4,7 GHz ; il a d’ailleurs déjà été flashé à plus de 5 GHz sur Geekbench.

Processeur Score mono-cœur Score multicoeurs Ryzen 9 5950X 3 693 45 563 Ryzen 5 5600X 3 495 22 824 Core i9-10900K 3 176 24 261 Ryzen 9 3950X 2 747 39 277 Core i9-10980XE N/A 34 138

Chez Intel, le Core i9-10900K, un 10 cœurs / 20 threads, fait pâle figure : naturellement, le Ryzen 9 5950X obtient un score 87,8 % plus élevé en multicœurs, mais bizarrement, 16,3 % supérieur en mono-cœur. Or, ce dernier résultat est un peu surprenant, puisqu’avec sa fréquence maximale de 5,3 GHz sur un cœur, la puce d’Intel devrait être au moins à hauteur de son rival. Toutes ces données sont donc à recevoir avec prudence ; la publication originale a été supprimée, et on ne peut se fier qu’à deux captures d’écran prise par ComputerBase. Par conséquent, il n’est pas exclu que le Ryzen 9 5950X soit overclocké ou associé à de la mémoire DRAM surcadencées. Mieux vaut donc attendre les tests pour se forger une opinion définitive.

Source : Tom’s Hardware US