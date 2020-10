Le Ryzen 9 5950X d’AMD flashé à plus de 5 GHz sur Geekbench !

Avec ses Ryzen 5000, impatronisés « meilleurs processeurs gaming au monde », AMD met en avant des fréquences élevées. Le Ryzen 9 5950X, un 16 cœurs / 32 threads, affiche ainsi une fréquence de base de 3,4 GHz et une fréquence Boost de 4,9 GHz. Mais ces valeurs n’incluent pas celles obtenues grâce à la technologie PBO (Precision Boost Overdrive), légèrement supérieures. Logiquement, grâce à elle, le Ryzen 9 5950X, devrait dépasser la barre symbolique des 5 GHz. C’est le cas dans une récente entrée sur Geekbench 5, avec une puce flashée à 5,04 GHz.

Cela témoigne bien des progrès réalisés par AMD avec son architecture CPU Zen 3 : jusqu’ici, aucun Ryzen ne dépassait les 5 GHz. C’est désormais le cas, qui plus est sur un processeur à 16 cœurs.

Une centaine de MHz grapillée avec le PBO

Pour le moment, comme le rapporte Tom’s Hardware US, les fréquences maximales rencontrées pour les Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X sont de 4,94 GHz et 4,84 GHz respectivement. Selon leurs spécifications, ces derniers ont des fréquences Boost de 4,8 et 4,7 GHz ; le PBO semble donc octroyer, dans les trois cas, un gain compris entre 100 et 150 MHz.

En ce qui concerne les performances, le Ryzen 9 5950X surclasse ses ancêtres et ses concurrents à la fois en mono-cœur et en multicœurs. Gardez toutefois à l’esprit que dans le tableau comparatif ci-dessous, les valeurs données pour les Ryzen 5000 sont les meilleures obtenues ; pour les autres références, elles correspondent à une moyenne.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Score mono-cœur Score multicoeurs TDP Ryzen 9 5950X 16 / 32 3,4 / 4,9 GHz (max PBO 5,04 GHz 1 663 15 782 105 W Core i9-10980XE 18 / 36 3 / 4,6 GHz 1 158 14 762 165 W Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 / 4,7 GHz 1 292 14 100 105 W Ryzen 9 5900X 12 / 24 3,7 / 4,8 GHz (max PBO 4,94 GHz) 1 605 12 869 105 W Ryzen 9 3900XT 12 / 24 3,8 / 4,7 GHz 1 336 12 396 105 W Core i9-10900K 10 / 20 3,7 / 5,3 GHz 1 413 11 100 125 W Core i7-10700K 8 / 16 3,8 / 5,1 GHz 1 355 9 017 125 W