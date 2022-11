Un trio de processeurs Raptor Lake mobiles déniché

À en croire Pat Gelsinger, PDG d’Intel, l’entreprise qu’il dirige lancera des processeurs Raptor Lake mobiles avant la fin d’année. Le divulgateur momomo_us a communiqué les spécifications de deux d’entre eux – les Core i5-13500H et Core i7-13700H. Dans le même temps, le Core i7-13700HX a fait une apparition dans Geekbench.

© momomo_us © Geekbench – VideoCardz

Commençons par les Core i5-13500H et Core i7-13700H. Ces deux processeurs conservent, comme les Core i5-12500H et Core i7-12700H, 12 cœurs / 16 threads et 14 cœurs / 20 threads, respectivement, avec 8 E-cores à chaque fois. Ainsi, contrairement à leurs homologues desktop, les Core i7-13700K et Core i5-13600K, qui doublent la quantité d’E-cores par rapport à leurs ancêtres Alder Lake (Core i7-12700K et Core i5-12600K), ces puces mobiles n’offrent pas plus d’E-cores ou de P-cores ; de quoi limiter leur intérêt par rapport aux Core de 12e génération.

Le Core i7-13700HX est mieux doté, puisqu’il possède 16 cœurs / 24 threads. Néanmoins, là encore, c’est une configuration identique à celle des Core i7 et Core i9 de la série Alder Lake-HX ; ce Core s’inscrit donc dans la lignée du Core i7-12800HX. Le système obtient 1866 points en mono-cœur et 15 181 points en multicœurs.

Vous l’aurez compris, les trois processeurs Raptor Lake mobiles présentés ici ne se démarquent pas autant des Alder Lake que les Core desktop ne le font. Espérons qu’une hypothétique série HX, avec notamment un Core i9-13900HX, apportera aussi jusqu’à 16 E-cores sur la plateforme mobile. Enfin, sachez que de mystérieux Core i7-13620H et i5-13420H ont été évoqués il y a peu.

Processeur Intel Core Cœurs / Threads P-Cores E-Cores Fréquence Boost Cœurs graphiques PBP / MTP i9-13900HX 24C / 32T 8 16 ? 32 55 / 157W (?) i9-13900HK 14C / 20T 6 8 5,4 GHz 96 45 / 115W (?) i7-13700HX 16C / 24T 8 8 5,0 GHz 32 55 / 157W (?) i7-13700H 14C / 20T 6 8 5,0 GHz 96 45 / 115W (?) i7-13620H ? ? ? ? ? ? i5-13420H ? ? ? ? ? ? Gamme Raptor Lake mobile (hypothétique)

Gamme Alder Lake mobile

Processeur Intel Core Cœurs / Threads P-Cores E-Cores Fréquence Boost Cœurs graphiques PBP / MTP i9-12950HX 16C / 24T 8 8 5,0 GHz 32 55 / 157W i9-12900HX 16C / 24T 8 8 5,0 GHz 32 55 / 157W i9-12900HK 14C / 20T 6 8 5,0 GHz 96 45 / 115W i9-12900H 14C / 20T 6 8 5,0 GHz 96 45 / 115W i7-12850HX 16C / 24T 8 8 4,8 GHz 32 55 / 157W i7-12800HX 16C / 24T 8 8 4,8 GHz 32 55 / 157W i7-12800H 14C / 20T 6 8 4,8 GHz 96 45 / 115W i7-12700H 14C / 20T 6 8 4,7 GHz 96 45 / 115W i7-12650HX 14C / 20T 6 8 4,7 GHz 32 55 / 157W i7-12650H 10C / 16T 6 4 4,7 GHz 64 45 / 115W i5-12600HX 12C / 16T 4 8 4,6 GHz 32 55 / 157W i5-12600H 12C / 16T 4 8 4,5 GHz 80 45 / 115W i5-12500H 12C / 16T 4 8 4,5 GHz 80 45 / 115W i5-12450HX 8C / 12T 4 4 4,4 GHz 16 55 / 157W i5-12450H 8C / 12T 4 4 4,4 GHz 48 45 / 115W Gamme mobile Alder Lake

Sources : momomo_us, VideoCardz