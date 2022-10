Microsoft officialise plusieurs processeurs Raptor Lake avant Intel

Après Gigabyte, au tour de Microsoft de référencer des processeurs Raptor Lake n’ayant pas été officialisés par Intel. Le site de la firme de Redmond consacré à Windows 11 22H2 contient une liste de nombreux processeurs pris en charge par le système d’exploitation. Celle-ci mentionne seize processeurs Raptor Lake ; officiellement, la série se borne pour l’instant à six références ( les Core i5-13600K, Core i7-13700K et Core i9-13900K ainsi que leur version KF).

© Galaxie Media

Naturellement, critère TPM oblige, la liste de Microsoft exclut bon nombre de CPU “anciens”. Pour les Core, elle se limite à ceux de 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et désormais 13e génération. Pour ces derniers, les fuites cumulées de Gigabyte et de Microsoft permettent de dresser un tableau assez exhaustif. Il manque toutefois deux aspects essentiels : les spécifications et les prix. Nous ne savons pas précisément quand Intel agrandira sa 13e génération de Core pour PC fixes. Deux options : avant la fin d’année ou lors du CES 2023. En théorie, la société doit officialiser des Raptor Lake mobiles avant 2023. Intel glissera peut-être quelques références desktop au cours de cet évènement qui reste à définir.

Test Intel Core i9-13900K et i5-13600K : Raptor Lake, le nouveau chouchou des joueurs ?

Gamme Core de 13e génération desktop

Ci-dessous, la gamme de Core de 13e génération desktop. Rappelons que tous ne seraient pas de véritables Raptor Lake ; certains resteraient des Alder Lake.

Processeur Architecture Configuration Fréquence de base Fréquence Boost Cache L3 iGPU TDP Core i9-13900KF Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 Mo Aucun 125W Core i9-13900K Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 Mo UHD 770 125W Core i9-13900F Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz À déterminer 36 Mo Aucun 65W Core i9-13900 Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz À déterminer 36 Mo UHD 770 65W Core i9-13900T Raptor Lake B0 8P+16E/32T 1,1 GHz À déterminer 36 Mo UHD 770 35W Core i7-13700KF Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 Mo Aucun 125W Core i7-13700K Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 Mo UHD 770 125W Core i7-13700F Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz À déterminer 30 Mo Aucun 65W Core i7-13700 Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz À déterminer 30 Mo UHD 770 65W Core i7-13700T Raptor Lake B0 8P+8E/24T 1,4 GHz À déterminer 30 Mo UHD 770 35W Core i5-13600KF Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 Mo Aucun 125W Core i5-13600K Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 Mo UHD 770 125W Core i5-13600 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,7 GHz À déterminer 24 Mo UHD 770 65W Core i5-13600T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,8 GHz À déterminer 24 Mo UHD 770 35W Core i5-13500 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,5 GHz À déterminer 24 Mo UHD 770 65W Core i5-13500T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,6 GHz À déterminer 24 Mo UHD 770 35W Core i5-13400F Raptor B0/Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 Mo Aucun 65W Core i5-13400 Raptor B0/Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz À déterminer 20 Mo UHD 770 65W Core i5-13400T Alder Lake C0 6P+4E/16T 1,3 GHz À déterminer 20 Mo UHD 770 35W Core i3-13100F Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz À déterminer 12 Mo Aucun 58W Core i3-13100 Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz À déterminer 12 Mo UHD 770 60W Core i3-13100T Alder Lake H0 4P+0E/8T 2,5 GHz À déterminer 12 Mo UHD 770 35W

Source : Microsoft