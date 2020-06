Une carte mère B550 fait tourner des processeurs Pinnacle Ridge et Picasso sans problème

Les fabricants commercialisent leurs cartes mères B550 depuis le 16 juin dernier. Officiellement, le chipset AMD B550 ne supporte que les processeurs Ryzen 3000, nom de code « Matisse », et les prochains processeurs Vermeer et APU Renoir sous architecture Zen3. Cela exclut donc en principe les Ryzen de première et deuxième générations (Summit Ridge et Pinnacle Ridge), ainsi que les APU Ryzen 5 3400G et 3200G « Picasso ». En pratique, tout semble pourtant fonctionner sans souci.

C’est que démontre une publication de momomo_us. L’individu a posté plusieurs captures d’écran CPU-Z montrant une carte mère Asus TUF Gaming B550M-Plus accueillant un APU Ryzen 5 3400G ainsi qu’un processeur Ryzen 5 2600X.

Même sans flashage du BIOS

La carte mère utilise une version BIOS 0608 datée du 15 juin 2020. Rien ne mentionne une quelconque mise à jour pour rendre ces prises en charge possibles. Néanmoins, on vous déconseille tout de même de prendre une carte mère B550 pour y installer les processeurs susmentionnés. En tout cas, si vous le faites, c’est à vos risques et périls. Rappelons que les cartes mères B550 associées à un Ryzen 3000 permettent de bénéficier du PCIe 4.0 à un coût moins élevé qu’avec un carte mère X570.