Voici Marbles RTX, une impressionnante démo technique qui tourne sur une seule Quadro RTX 8000

Une carte munie de 72 cœurs RT, soit un peu plus que la RTX 2080 Ti.

NVIDIA est fière de sa technologie de ray tracing RTX et la met régulièrement en avant à travers des vidéos. Il y a quelques jours, à l’occasion de la GTC20, la société a dévoilé une démo baptisée Marbles RTX.

Cette démo, entièrement jouable sur une seule carte NVIDIA Quadro RTX 8000, bénéficie de l’ensemble des fonctionnalités RTX et d’une physique réaliste. Gardez à l’esprit qu’il s’agit bien de visuels rendus en temps réel et non d’éléments pré-rendus. La société ne précise pas la définition ni le nombre d’images par seconde. Néanmoins, le résultat reste impressionnant.

Pas téléchargeable pour le moment

Pour information, la Quadro RTX 8000, sous architecture Turing, date de 2018. Elle embarque 4608 cœurs CUDA, 576 cœurs Tensor, 72 cœurs RT. Munie de 48 Go de mémoire GDRR6, elle coûte environ 7500 euros actuellement. À titre de comparaison, une RTX 2080 Ti s’arme de 4352 cœurs CUDA, 544 cœurs Tensor et 68 cœurs RT.

Malheureusement, il faut se contenter de regarder puisque NVIDIA n’a pas rendu cette démo accessible au grand public. On espère que ce sera le cas dans les prochaines semaines voire mois. Bien sûr, vous pouvez télécharger d’autres démos techniques de ray tracing sur le site de NVIDIA.

Il serait néanmoins intéressant de voir le résultat sur une machine armée d’une carte type RTX 2070 ou 2080. Cela donne en tout cas un bon aperçu de ce à quoi s’attendre pour les jeux vidéo de ces prochaines années. Les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X, bénéficieront aussi de ray tracing matériel mais en provenance d’AMD, grâce à leur GPU sous architecture RDNA2.

