Une RX 8000 en fuite sème le doute sur les performances de RDNA 4

Une RX 8000 s’est retrouvée dans la nature et vient d’être mise à l’épreuve dans un benchmark. Celui-ci révèle le nombre d’unités de calcul du die, sa fréquence mais également des performances assez inquiétantes.

Radeon RX 7900 ©AMD

AMD est en train de préparer sa nouvelle génération de cartes graphiques : les Radeon RX 8000. Ces cartes, basées sur l’architecture RDNA4, devraient se concentrer sur l’entrée et le milieu de gamme avec seulement deux dies Navi différents, 44 et 48 respectivement.

Ces cartes graphiques inédites ne devraient pas tarder, des informations sur la RX 8800 XT suggèrent un lancement en fin d’année. Les rumeurs sous-entendent également que ce modèle en particulier serait moitié moins cher que la RTX 4080 SUPER.

L’abandon du segment haut de gamme se confirme donc peu à peu d’autant plus qu’il faudrait oublier la RX 8900, AMD ne préférant pas entrer en concurrence directe avec les RTX 5000 les plus puissantes.

Après la RX 8800 XT, c’est au tour d’un second modèle de la gamme de se laisser approcher, lui aussi utilisant le Navi 48. Cette carte graphique, repérée par Geekbench, a même eu droit à quelques tests préalables afin de savoir ce qu’elle vaut réellement.

Le Navi 48 sur plusieurs RX 8000 ?

Pour commencer, il s’agirait donc d’une RX 8000 de milieu de gamme, l’identifiant “GFX1201” du GPU désignant à première vue le Navi 48. Celui-ci aurait été repéré avec 28 unités de calcul (CU), ce qui entre en contradiction avec les rumeurs précédentes.

Ces dernières stipulaient en effet que le Navi 48 disposerait de 64 CU. Il est donc possible que le modèle testé par Geekbench ne soit pas la RX 8800 XT. Quoi qu’il en soit, ces 28 unités de calcul seraient équivalentes à 56 CU RDNA3. De ce fait, même avec moins d’unités, cette RX 8000 se placerait entre la RX 7700 XT et la 7800 XT en termes de performances.

La carte graphique serait cadencée aux alentours de 2,1 GHz, ce qui est légèrement inférieur aux meilleurs modèles de la génération précédente. Qui plus est, la RX 8800 XT repérée précédemment aurait une fréquence d’horloge comprise entre 2,9 et 3,2 GHz, ce qui permet de différencier encore plus les deux modèles.

Les deux RX 8000 devraient, en revanche, disposer de 16 Go de VRAM et adopter la mémoire GDDR6. Le bus mémoire de 256 bits pour les modèles les plus performants semble donc se confirmer également.

Des performances inquiétantes ?

Radeon RX 7000 ©AMD

Question performances, cette RX 8000 sans nom ne semble pas particulièrement brillante. Dans les tests OpenCL de Geekbench, celle-ci atteint un score de 33 241 au maximum, ce qui la rapprocherait d’un iGP. À titre de comparaison, sur le même test, les RX 7800 XT et 7900 XTX obtiennent respectivement 140 053 et 211 391 points.

Évidemment, ces résultats provenant d’un échantillon (early sample) sont à prendre avec la plus grande précaution. Il est peu probable que les performances de cette carte graphique de bureau soient du même acabit que celles d’une puce graphique intégrée lors de sa sortie. Il va donc falloir attendre un peu avant de se faire une idée plus précise des capacités de cette RX 8000.

Il est tout de même possible de dire qu’elle semble se situer quelque part entre l’offre d’entrée et de milieu de gamme d’AMD. Il s’agirait possiblement d’un modèle de carte graphique offrant des performances correctes en jeu sans être révolutionnaire non plus.

AMD pourrait en dévoiler plus sur sa future génération de Radeon lors du CES 2025, devant se dérouler du 7 au 10 janvier. Ce sera certainement l’occasion pour le constructeur de présenter sa nouvelle architecture RDNA4 ainsi que la gamme de cartes graphiques devant être basées dessus.

Radeon RX 5000 Radeon RX 6000 Radeon RX 7000 Radeon RX 8000 Architecture GPU RDNA 1 RDNA 2 RDNA 3 / RDNA 2 RDNA 4 Nœud de gravure 7nm 7nm 5nm/6nm 5nm/3nm? Famille du GPU Navi 1X Navi 2X Navi 3X Navi 4X GPU haut de gamme Navi 10(2560 SPs) Navi 22(2560 SPs) Navi 32(4096 SPs) – GPU de milieu de gamme Navi 12(2560 SPs) Navi 23(2048 SPs) Navi 33(2048 SPs) Navi 48 GPU d’entrée de gamme Navi 14(1536 SPs) Navi 24(1024 SPs) Navi 34(1024 SPs)? Navi 44