Radeon RX 7400 et 7300 : du RDNA 3 raboté pour revitaliser l’entrée de gamme d’AMD ?

Des cartes graphiques d’entrée de gamme seraient en préparation chez AMD sous la forme des RX 7400 et 7300. Ces GPU RDNA 3 seraient basés sur le die Navi 33 des RX 7600 et 7600 XT, ce qui suggère que leurs performances pourraient être assez proches.

Radeon RX 7000 ©AMD

AMD aura pris son temps mais l’entreprise aurait enfin pris la décision d’étendre son catalogue de cartes graphiques. Alors que l’entreprise travaille activement sur la nouvelle génération de RX 8000, de nouveaux modèles de RX 7000 seraient également en préparation.

Certes, AMD a l’habitude de sortir ses GPU au compte-gouttes, cependant ces cartes inédites accumulent un retard important. Les RX 7000 sont déjà bien ancrées dans le marché depuis la sortie des RX 7900 XT et XTX en décembre 2022.

Ces GPU seraient en fait des versions à petit prix devant enrichir l’offre du constructeur sous la forme des RX 7400 et 7300. Sachant qu’avec les RX 8000, AMD pourrait abandonner le haut de gamme, il est étonnant que ces nouveaux modèles débarquent si tard.

Quoi qu’il en soit, ces RX 7400 et 7300 seraient les premiers GPU RDNA 3 d’entrée de gamme. Ce genre de carte graphique serait idéal pour concurrencer l’offre des RTX 3050 et 3060.

Des GPU d’entrée de gamme rivalisant avec les RTX 3000 ?

Si les rumeurs autour des GPU d’AMD s’avèrent exactes, les RX 7400 et 7300 pourraient tomber à pic. De nouvelles informations suggèrent en effet que NVIDIA pourrait stopper la vente des RTX 3060.

Ce serait une véritable aubaine pour AMD qui aurait alors le champ libre en n’ayant plus qu’un unique modèle de RTX 3000 comme rival. S’il faut prendre ces informations avec précaution, finalement, sortir des RX 7400 et 7300 ne serait pas forcément une mauvaise idée.

Les fuites concernant ces GPU inédits suggèrent qu’ils seront basés sur le Navi 33, le plus petit et le moins performant des dies RDNA 3 d’AMD. Ce dernier est utilisé dans les RX 7600 et 7600 XT déjà en vente.

De simple RX 7600 rabotées ?

Radeon RX 7600 ©AMD

Gravé en 7 nm sur le nœud N6 de TSMC, le die monolithique offre 13,3 milliards de transistors, 2048 processeurs de flux et 32 unités de calcul (CU). Si c’est bien le Navi 33 qui est sélectionné pour concevoir les nouveaux modèles, il est probable que leurs performances se rapprochent de celles des RX 7600 et 7600 XT.

En revanche, pour justifier une baisse du prix, AMD raboterait logiquement les performances des RX 7400 et 7300. Ainsi, il est possible que certaines CU ou cœurs soient désactivés. Le bus mémoire, la RAM et la fréquence pourraient également être moindres.

Il faut espérer, en revanche, que l’entreprise n’aille pas trop loin dans son élagage des performances afin d’éviter de commercialiser des RX 6500 XT bis. Ce GPU a très mauvaise réputation depuis son lancement, étant même considéré comme une carte graphique à éviter. En cause : le manque de fonctionnalités, la taille du bus de 64 bits seulement et l’utilisation du die Navi 24 (RDNA 2) conçu pour les iGP des ordinateurs portables.