Prioritaires, les RX 8000 enterrent le projet de Radeon RX 7000 d’entrée de gamme

AMD aurait mieux à faire que de lancer des Radeon RX 7300 et 7400. Ces GPU RDNA 3 d’entrée de gamme basés sur la Navi 33 des RX 7600 seraient abandonnés au profit des futures Radeon RX 8000 de l’entreprise.

Le marché des cartes graphiques devrait bientôt se renouveler. Les différents constructeurs que sont Intel, AMD et NVIDIA s’apprêtent tous trois à lancer la nouvelle génération de GPU respectifs. Que ce soit les GeForce RTX 50 qui hésitent encore entre 2024 et 2025, les Xe2 Battlemage ou encore les Radeon RX 8000, toutes promettent une amélioration des performances.

Certains constructeurs néanmoins tergiversent à l’idée d’abandonner leur modèle actuel. Alors que NVIDIA pourrait stopper la production de RTX 3060, des rumeurs prétendent qu’AMD aurait de nouveaux modèles de Radeon RX 7000 dans les cartons.

D’entrée de gamme, ces RX 7400 et 7300 devraient revitaliser le catalogue de la firme, cependant leur existence serait finalement remise en question. De nouvelles informations veulent démentir les rumeurs précédentes : AMD préférerait se concentrer sur ses GPU RDNA 4 de milieu de gamme plutôt que sur des cartes RDNA 3 rabotées.

Finalement, ces Radeon devant utiliser le die Navi 33 des RX 7600 seraient abandonnées au profit de cartes graphiques plus performantes. Évidemment, compte tenu de la nature contradictoire de ces informations, il faut tout de même les prendre avec précaution.

Les RX 7000 d’entrée de gamme sacrifiées

Quoi qu’il en soit, il serait logique pour l’entreprise de se concentrer sur sa nouvelle génération de Radeon RX 8000. Devant potentiellement sortir en début d’année 2025, ces cartes basées sur les Navi 48 et 44 seraient plus à même de concurrencer les futurs mastodontes de NVIDIA que sont les RTX 5000.

Au final, la production de RX 7300 et 7400 serait un risque inutile, n’apportant pas grand-chose aux consommateurs ni à l’entreprise. D’autant plus que les dernières cartes graphiques d’entrée de gamme sorties par la firme ont été assez mal reçues. C’est notamment le cas de la RX 6500 XT qui serait un GPU à éviter.

Qui plus est, la tarification estimée des RX 8000 en ferait des solutions “abordables”. Le modèle le plus accessible (le Navi 44) serait vendu aux alentours de 350 dollars (320 euros hors taxes). C’est certes plus cher que la RX 7600 affichée sur le site d’AMD à 297 euros, cependant cela reste assez compétitif par rapport à l’entrée de gamme concurrente actuelle (RTX 4060 vendue 329 euros).

Les RX 7400 et 7300, une perte d’argent pour AMD ?

Sachant cela, la mise en vente de GPU aux performances diminuées serait une perte sèche pour AMD. Même avec un tarif extrêmement agressif, une RX 7300 aurait certainement du mal à trouver preneur, surtout si elle est en compétition avec des GPU RDNA 4 flambant neufs.

Les RX 8000, néanmoins, ne s’annoncent pas non plus comme une révolution. Ces cartes graphiques seront plus évoluées, cependant les améliorations apportées pourraient être limitées.

Par exemple, la vitesse de la mémoire vive GDDR6 n’évoluerait pas et stagnerait à 16 Go/s. Si cela peut sembler suffisant, il va falloir qu’AMD redouble d’effort si elle veut concurrencer NVIDIA. Il devrait être possible d’en apprendre plus sur les RX 8000 lors du CES 2025 devant se dérouler du 7 au 10 janvier.

Radeon RX 5000 Radeon RX 6000 Radeon RX 7000 Radeon RX 8000 Architecture GPU RDNA 1 RDNA 2 RDNA 3 / RDNA 2 RDNA 4 Nœud de gravure 7nm 7nm 5nm/6nm 5nm/3nm? Famille du GPU Navi 1X Navi 2X Navi 3X Navi 4X GPU haut de gamme Navi 10 (2560 SPs) Navi 22 (2560 SPs) Navi 32 (4096 SPs) – GPU de milieu de gamme Navi 12 (2560 SPs) Navi 23 (2048 SPs) Navi 33 (2048 SPs) Navi 48 GPU d’entrée de gamme Navi 14 (1536 SPs) Navi 24 (1024 SPs) Navi 34 (1024 SPs)? Navi 44

Finalement, AMD pourrait abandonner son projet de RX 7000 d’entrée de gamme.

Les Radeon RX 8000 seraient prioritaires par rapport aux RX 7400 et 7300.

AMD préfèrerait se concentrer sur ses nouveaux GPU basés sur l’architecture RDNA4.

