Des RX 8800 XT en fin d’année et moitié moins chères qu’une RTX 4080 SUPER ?

Le marché des cartes graphiques n’est pas saturé, mais il pourrait bientôt l’être. Entre les ténors du marché que sont AMD et NVIDIA et les challengers comme Intel et possiblement Arm, la concurrence devient rude.

Pour consolider leur emprise sur ce secteur, les constructeurs déjà en place vont tous commercialiser de nouveaux modèles de cartes graphiques prochainement. NVIDIA a ses GeForce RTX 5000, Intel ses Arc Xe2 Battlemage, et AMD va lancer ses Radeon RX 8000.

Alors que cette nouvelle génération pourrait faire l’impasse sur le haut de gamme en oubliant la RX 8900, la RX 8800 XT fait en revanche parler d’elle. Cette carte graphique basée sur l’architecture RDNA4 pourrait sortir dans un futur assez proche.

Le vidéaste Moore’s Law is Dead suggère en effet qu’une de ses sources chez AMD aurait vendu la mèche et divulgué la fenêtre de sortie de la carte. Celle-ci serait officiellement présentée lors de la Gamescom 2024 et sortirait en fin d’année, plus précisément en octobre ou en novembre.

La RX 8800 XT saura-t-elle se démarquer ?

Les dernières informations concernant cette nouvelle Radeon semblent indiquer que la carte offrirait des performances similaires à la GeForce RTX 4080. Qui plus est, l’amélioration des capacités de ray tracing, de rasterisation et son prix moitié moins élevé que celui de la 4080 SUPER en feraient une alternative à la fois performante et “abordable”.

Le GPU Navi 48 comporterait 64 unités de calcul et pourrait atteindre une fréquence maximale de 3,2 GHz. Il serait doté de 96 Mo de cache “Infinity” de nouvelle génération, de 16 Go de mémoire GDDR6 et d’un bus 256 bits. La consommation électrique de la carte pourrait être aux alentours de 210 et 280 W.

Moore’s Law is Dead estime que la fourchette de prix de la RX 8800 XT pourrait être comprise entre 499 et 599 dollars. Alors que les RTX 5000 hésitent encore entre fin 2024 et début 2025 pour sortir, un lancement proche de la carte graphique d’AMD semble être une assez bonne idée.

En sortant ces modèles d’entrée et de milieu de gamme avant NVIDIA, l’entreprise pourrait prendre un peu d’avance sur les ventes et gagner quelques parts de marché supplémentaires. De plus, l’accessibilité des RX 8000 en ce qui concerne leur tarification pourrait aider en ce sens. Ses performances potentielles pourraient en revanche l’handicaper une fois les RTX 5000 sur le marché.

Néanmoins, si cela peut sembler très intéressant, il faut espérer qu’AMD ne soit pas non plus trop pressé. Ses derniers processeurs, les Ryzen 9000, souffrent de quelques problèmes de performances sur Windows 11 dus à un problème de compatibilité. Il serait dommage que les nouvelles cartes graphiques aient des complications similaires, simplement parce que leurs créateurs se sont empressés de les commercialiser.

Radeon RX 5000 Radeon RX 6000 Radeon RX 7000 Radeon RX 8000 Architecture GPU RDNA 1 RDNA 2 RDNA 3 / RDNA 2 RDNA 4 Nœud de gravure 7nm 7nm 5nm/6nm 5nm/3nm? Famille du GPU Navi 1X Navi 2X Navi 3X Navi 4X GPU haut de gamme Navi 10

(2560 SPs) Navi 22

(2560 SPs) Navi 32

(4096 SPs) – GPU de milieu de gamme Navi 12

(2560 SPs) Navi 23

(2048 SPs) Navi 33

(2048 SPs) Navi 48 GPU d’entrée de gamme Navi 14

(1536 SPs) Navi 24

(1024 SPs) Navi 34

(1024 SPs)? Navi 44