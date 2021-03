Une vidéo en 4K de The Witcher 3 apprêté d’une cinquantaine de mods

En dépit des années qui passent, sur un plan visuel, The Witcher 3 n’a pas à rougir face à bon nombre de productions actuelles en monde ouvert. C’est d’autant plus vrai lorsque le jeu se pare de quelques-uns des nombreux mods dont sa communauté l’abreuve au fil des années. Illustration avec une vidéo partagée par Digital Dreams. Celle-ci montre The Witcher apprêté de plus d’une cinquantaine de mods.

Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et un processeur Ryzen 9 3900X, installés sur une carte mère Asus Prime x470-Pro, permettent d’afficher tout ceci en 4K.

The Witcher 3 s’enrichit de centaines de nouveaux ennemis, armes et armures grâce au pack Shades of Iron

La liste de tous les mods utilisés

Si vous souhaitez obtenir le même résultat chez vous, Digital Dreams liste tous les mods qu’il a utilisés ; il y en plus d’une cinquantaine. Pour le Reshade, il a choisi l’Apex Realistic Reshade.

The Witcher 3 HD Reworked Project revient en 2021, avec une version ‘Project NextGen’

Source : DSOGaming