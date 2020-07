Valorant signe le meilleur lancement pour un free-to-play sur PC

Le FPS Valorant de Riot Games, sorti le 2 juin dernier, peut se targuer d’avoir eu le lancement le plus populaire de l’histoire des free-to-play… sur PC ! Pourtant, le soft n’est même pas accessible depuis des lanceurs tels que Steam ou l’Epic Games Store. Il se télécharge directement depuis le site dédié.

Dans son rapport mensuel, SuperData indique que « Valorant de Riot Games a connu le plus grand lancement jamais réalisé pour un titre gratuit sur PC. Les revenus générés sur le jeu et le nombre de joueurs le placent devant la version PC d’Apex Legends ». Malheureusement, le site ne précise pas le nombre exact de joueurs. Toutefois, durant la phase bêta qui a précédé le lancement du soft, celui-ci attirait plus de 3 millions de curieux quotidiennement. Quant à Apex Legends, il avait capté 25 millions de joueurs la première semaine de sa sortie, tous supports confondus. Un chiffre qui montant à 50 millions sur un mois.

Un mélange de Counter-Strike et d’Overwatch

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Valorant, il s’agit d’un jeu de tir tactique qui oppose deux équipes de 5 joueurs chacune. À l’instar d’Overwatch de Blizzard, le titre propose des agents ayant des capacités uniques. Enfin, vous pouvez bien entendu le tester gratuitement en le téléchargeant sur playvalorant.com.