Valve démonte son Steam Deck en vidéo

Il n’est plus possible de commander un Steam Deck jusqu’au 3e trimestre 2022 ; les clients l’ayant précommandé et qui le recevront en décembre prochain auront donc tout intérêt à en prendre soin et à ne pas essayer de le démonter, sait-on jamais. Pour leur éviter cette tentation, Valve a pris les devant en publiant sur sa chaîne YouTube une vidéo de « désossage » de sa console. Le sujet est un Steam Deck version 64 Go, autrement dit celui doté de mémoire eMMC et non d’un SSD NVMe comme c’est le cas des modèles plus onéreux.

D’emblée, le narrateur vous déconseille vivement d’ouvrir votre Steam Deck une fois qu’il sera en votre possession. En effet, cette expérimentation ne serait pas sans danger, tant pour votre machine que pour vous-même. En outre, sans surprise, les éventuels dommages causés au Steam Deck ne seraient pas couverts par la garantie.

N’envisagez pas de changer le SSD

L’ouverture du panneau arrière du Steam Deck nécessite le retrait de huit vis. La première précaution consiste à débrancher la batterie dont le connecteur se trouve bien dissimulé sous le blindage EMI recouvrant le SSD et le module sans fil.

Si l’on suppose que peu d’utilisateurs auront l’idée d’aller fouiller du côté du SoC, certains pourraient en revanche être tentés de changer le SSD pour accroître la capacité de stockage de leur Steam Deck.

Apparemment, c’est un emplacement M.2 2230 pour toutes les versions, y compris celle présentée ici munie de 64 Go eMMC. Mais Valve déconseille d’installer un SSD acheté dans le commerce : celui-ci pourrait être source d’interférences électromagnétiques et consommer trop d’énergie. À ce sujet, le narrateur explique : « Le SSD se situe très près du module sans fil. Nous l’avons spécifiquement choisi et testé pour ne pas interférer avec le Wi-Fi et le Bluetooth ». Ainsi, pour augmenter le stockage, Valve recommande plutôt d’ajouter une carte microSD dans le port prévu pour cet usage.