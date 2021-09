Le Steam Deck mis à l’épreuve sur quatre jeux parmi lesquels Cyberpunk 2077 et DOOM

En décembre prochain, Valve commencera à expédier son Steam Deck, présenté en juillet dernier. Selon l’entreprise, il peut faire tourner l’intégralité du catalogue de jeux de la plateforme à au moins 30 images par seconde en 800p. Un testeur en possession d’un kit de développement livre des résultats sur plusieurs jeux ; ils sont plutôt de bon augure. L’individu donne également des indications sur l’autonomie et les températures de la console.

Avant de s’y intéresser, rappelons que le Steam Deck embarque un APU AMD mêlant les microarchitectures Zen 2 (CPU) et RDNA 2 (GPU). Cette puce avec un TDP de 15 W possède 4 cœurs / 8 threads pouvant atteindre 3,5 GHz et huit unités de calcul RDNA 2 cadencées de 1 GHz à 1,6 GHz. Dans le cas de cette console, l’APU est épaulé par 16 Go de LPDDR5-5500. La machine possède un écran LCD de 7 pouces qui offre une définition de 1280 x 800 et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Voici le PC portable de jeu GPD Win Max 2021, une alternative au Steam Deck

Performances dans les jeux

Le testeur a mis son Steam Deck à l’épreuve sur quatre jeux avec différents paramètres graphiques. Il s’agit de Shadow of the Tomb Raider, Doom, Cyberpunk 2077 et DOTA 2. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Jeu Réglages graphiques Fréquence d’images Shadow of the Tomb Raider Highest / High / Custom 30 IPS / 36 IPS / 60 IPS Doom Medium / Custom 60 IPS / 46 IPS Cyberpunk 2077 High 20 IPS – 30 IPS DOTA 2 Highest / Low 47 IPS / 80 IPS

Sans surprise, la console portable de Valve a un peu de mal avec Cyberpunk 2077 ; rien de dramatique puisque le jeu de CD Projekt malmène les consoles de dernière génération et peut poser des difficultés même à des PC assez puissants. À l’inverse, le Steam Deck permet de jouer à un titre peu gourmand comme DOTA 2 à une fréquence de rafraîchissement assez confortable.

Autre élément intéressant, le testeur a mesuré les températures de la machine. Il renseigne une température en jeu d’environ 42,6 °C à l’arrière de la console et de 29 °C au niveau des poignées.

Enfin, concernant l’autonomie, le pourcentage de la batterie est passée de 100 % à 46 % après trois heures d’utilisation.

Si ces essais préliminaires vous ont donné envie de précommander un Steam Deck, sachez que malheureusement, Valve ne propose plus d’exemplaires à la vente au moins jusqu’au 3e trimestre 2022.

Source : 3g.ali213.net via Tom’s Hardware US