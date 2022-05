Vegas A-Series : Akasa propose jusqu’à trois ventilateurs dans un seul cadre

Akasa présente une nouvelle série de ventilateurs pour boîtiers Vega A-Series. Ces turbines sont entièrement blanches et profitent d’effets aRGB. Akasa s’est à l’évidence inspirée du Prizm Cooling Matrix d’Antec, un cadre qui combine deux ventilateurs ; seulement l’entreprise va plus loin avez sa Vega A-Series : si les modèles A12 et A24 embarquent respectivement une et deux turbines, l’A36 en comprend trois.

Le Vegas A12 a des dimensions de 120 x 120 x 25 mm ; l’A24 de 245 x 125 x 25 mm ; l’A36 de 365 x 125 x 25 mm. Les ventilateurs ont tous des vitesses de rotation comprises entre 900 et 2000 tr/min et des durées de vie données pour 80 000 heures. Le débit d’air maximal est de 52,3 CFM dans le cas du Vegas A12, de 109,48 CFM dans celui de l’A24 et de 126,59 CFM pour l’A36. Les niveaux sonores oscillent entre 18,8 et 32,7 dB(A) pour l’A12, 19,5 et 37,5 dB(A) pour l’A24, 20,2 et 39 dB(A) pour l’A36.

Moins de câbles

Les effets RGB sont configurables grâce aux principaux logiciels des fabricants de cartes mères : Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome et Razer Chroma RGB. Les ventilateurs se branchent à un connecteur 4-Pin PWM et 3-Pin pour le RGB. Ils peuvent bien sûr être installés directement sur le boîtier ou sur un radiateur.

« En incorporant plusieurs ventilateurs dans un seul cadre, le temps d’installation est considérablement réduit et sans stress grâce aux trous de montage standardisés. Ce système permet une gestion facile des câbles pour une installation bien ordonnée, que vous ayez un, deux ou trois ventilateurs. »

Le Vegas A12 (AK-FN111) est proposé à partir de 19,50 euros, le Vegas A24 (AK-FN112) à partir de 29,50 euros et le Vegas A36 (AK-FN113) à partir de 45,50 euros.

Source : Akasa