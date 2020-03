Vidéo : Doom Eternal comparé à Doom 2016 !

Un plus grand nombre de textures de haute qualité et des ennemis mieux modélisés.

Presque quatre ans séparent Doom 2016 et Doom Eternal, et deux youtubeurs, baptisés Nick930 et Cycu1, ont décidé de faire des vidéos comparatives. Les deux jeux utilisent l’API Vulkan. En revanche, Doom 2016 utilise le moteur id Tech 6 et Doom Eternal l’id Tech 7.

Comme on le constate, Doom Eternal bénéficie de plus de textures de haute qualité et les ennemis arborent de nombreux détails supplémentaires. En outre, les développeurs d’id Software ont redessiné la plupart des armes.

Vidéo : du path tracing via Reshade pour Doom Eternal

Une optimisation au top pour les deux titres

En tout cas, les deux jeux ont une qualité indéniable : ils sont parfaitement optimisés. Déjà en 2016, Doom tournait correctement sur les petites configurations. Une GeForce GTX 1080 le fait culminer à 200 ips en Full HD ou à 60 ips en 4K, tandis qu’une Radeon RX 480 d’AMD suffit pour du 1440p à 144 Hz. De son côté, Doom Eternal est un modèle d’optimisation.

Source : DSOGaming