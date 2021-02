Voici pourquoi certaines cartes mères série 400 ne seront pas compatibles avec les Rocket Lake-S

Récemment, nous avons appris que les chipsets H410 et B460 ne prendraient pas en charge les prochains processeurs d’Intel, les Rocket Lake-S. L’information provenait d’une note sur le site d’Intel et ne fournissait aucune explication. Selon plusieurs sources, la limitation proviendrait directement du PCH (Platform Controller Hub).

Les cartes mères B460 et H410 utilisent un PCH-V ; les cartes mères Z490 et H470 (W480 et Q470 également) s’appuient sur des PCH-H. Cela induit plusieurs disparités : une version de l’Intel ME (Management Engine) plus ancienne pour les chipsets B460 et H410 et surtout, un sous-système d’alimentation différent, avec un mode d’alimentation SVID. Concrètement, la manière dont le contrôleur gère les tensions VCCSA et VCCIO entre les processeurs Comet Lake-S et Rocket Lake-S diffère. Ces derniers nécessitent une carte mère avec un contrôleur PWM SVID et un circuit intégré conforme aux spécifications IMVP8 d’Intel.

Pas de broches RSVD

L’image ci-dessous compare le socket d’une carte mère B460 et celui du carte mère Z590. Bien qu’il soit tous les deux des LGA1200, vous constatez que la carte mère B460 n’a aucune broche RSVD qui la relie aux VCCIO_1_2, sans doute pour des raisons de coûts de fabrication. Un choix qui sera préjudiciable pour les utilisateurs de telles cartes souhaitant upgrader leur configuration avec un processeur Rocket Lake-S.

Néanmoins, l’histoire ne s’arrête pas là. Certains fabricants de cartes mères, comme Gigabyte, ont parfois accordé des chipsets PCH-H à des cartes mères B460 et H410, ce qui pourrait théoriquement les rendre compatibles, sous réserve de mise à jour BIOS. Ces modèles sont souvent estampillés « V2 ».

Mais l’inverse semble aussi vrai ; des cartes mères Z490 risquent de n’être pas compatibles avec les processeurs Rocket Lake-S. Un source fournit une liste comprenant les références suivantes : MSI Z490 S01, MSI Z490M S01, ASRock Z490 Phantom Gaming 4, ASRock Z490 Pro4, ASRock Z490M Pro4, ASRock Z490M-ITX/ac.

Sources : Smzdm, Tom’s Hardware US, TechPowerUp, hwzone