Voici pourquoi l’iPhone 16e n’est pas équipé du port MagSafe au dos

Apple a décidé de ne pas inclure la technologie de recharge sans fil MagSafe dans son dernier modèle, l’iPhone 16e. Bien que l’iPhone 16e soit compatible avec la recharge sans fil, l’absence de MagSafe limite la puissance de charge à 7,5 W, ce qui prolonge le temps nécessaire pour atteindre une charge complète.

Contrairement aux spéculations selon lesquelles le modem 5G C1 interne pourrait interférer avec les aimants MagSafe, Apple affirme que cette décision n’est pas liée à des contraintes techniques. La société explique que la majorité de son public cible pour l’iPhone 16e n’utilise pas la recharge sans fil, préférant les méthodes de charge filaire traditionnelles.

Les modèles d’iPhone équipés de MagSafe peuvent atteindre des vitesses de charge allant jusqu’à 25W, ce qui en fait une fonctionnalité pratique pour les utilisateurs qui en bénéficient. Cependant, pour atteindre le prix de 719€ pour l’iPhone 16e, Apple a dû faire des compromis, notamment en omettant la recharge MagSafe.

John Gruber, de Daring Fireball, rapporte que selon Apple, les utilisateurs cibles de l’iPhone 16e ne se soucient pas de la vitesse de charge sans fil réduite. Ils privilégient la charge filaire et ne sont pas affectés par la limitation à 7,5W pour la recharge sans fil Qi. Gruber note également que les lecteurs de Daring Fireball ne font pas partie de la cible démographique de l’iPhone 16e, mais que leurs amis et familles le sont.

Les critiques ont salué les fonctionnalités haut de gamme de l’iPhone 16e, mais certains ont exprimé leur mécontentement face au prix de départ de 719€. Le modèle suivant, l’iPhone 16, est proposé à environ 200€ de plus, ce qui justifie les compromis nécessaires pour maintenir un prix abordable. De plus, l’iPhone 16e est livré avec 128 Go de stockage interne, soit le double de la capacité habituelle.

En résumé, Apple a dû faire des choix pour proposer un iPhone abordable sans déplaire à une partie de son public. L’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e est une conséquence de cette stratégie. Il reste à voir si Apple réintroduira cette technologie dans le futur iPhone 17e.