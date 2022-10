Cartes mères B650 : à partir de 230 euros en France

AMD commercialise des Ryzen 7000 sous architecture CPU Zen 4 depuis fin septembre. Ces processeurs utilisent une nouvelle plateforme AM5 et requièrent des cartes mères sur chipset série 600. Jusqu’à présent, le catalogue se limitait aux chipsets Z690 et Z690E. Des références plus accessibles sur chipsets B650 et B650 sont maintenant listées chez plusieurs détaillants français.

TopAchat référence plusieurs modèles B650 MSI, ASRock, Asus et Gigabyte. Les tarifs sont compris entre 229,99 euros et 429,99 euros. Chez LDLC, les fourchettes de prix sont assez similaires à quelques euros près. Le détaillant propose également cinq cartes mères B650E (Extreme), à partir de 349,56 euros. Pour la comparaison, l’offre de cartes mères X670 débute à 319,99 euros chez TopAchat.

Un cœur de gamme à 250-350 euros

Vous le constatez, ces cartes mères ne sont pas vraiment bon marché ; les cartes mères B550 se trouvent pour une centaine d’euros. Nous assistons également à un chevauchement du tarif des cartes mères B650 haut de gamme avec celles sur chipset X670 d’entrée de gamme. Enfin, gardez à l’esprit l’obligation d’acquérir de la DDR5, une génération de mémoire alourdissant logiquement la facture par rapport à un système en DDR4.

Chipset X670E X670 B650E B650 CPU PCIe (PCIe) 5.0

2 x16 4.0 (5.0 Optionnel) 5.0 4.0

(5.0 Optionnel) CPU PCIe (M.2 Slots) Au moins un slot PCIe 5.0 Au moins un slot PCIe 5.0 Au moins un slot PCIe 5.0 Au moins un slot PCIe 5.0 Total lignes PCIe CPU 24 24 24 24 SuperSpeed USB 20 Gbit/s

(USB 3.2 Gen 2×2) Jusqu’à 14 Jusqu’à 14 Jusqu’à 14 Jusqu’à 14 Support DD5 Quatre canaux DDR5-5200 Quatre canaux DDR5-5200 Quatre canaux DDR5-5200 Quatre canaux DDR5-5200 Wi-Fi 6E Oui Oui Oui Oui Support overclocking CPU Oui Oui Oui Oui Support overclocking mémoire Oui Oui Oui Oui Disponibilité Septembre 2022 Septembre 2022 Octobre 2022 Octobre 2022

